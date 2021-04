Nätverksspecialist - Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa - Supportteknikerjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa

Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa / Supportteknikerjobb / Norrköping2021-04-06Vi söker IT-specialister inom nätverksområdet till infrastruktursenheten i Norrköping.Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker? Då erbjuder vi ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv med många karriärvägar.Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. På Digitalisering och utvecklingsavdelningen arbetar närmare 300 personer med utveckling och drift av verkets IT-stöd. Tillsammans med verksamheten leder och utvecklar vi Migrationsverkets förändringsarbete mot att bli helt digitaliserade.På infrastrukturenheten kommer du att arbeta med utveckling av Migrationsverkets nätverksinfrastruktur och integration i vårt datacenter. Tillsammans med övriga medarbetare på enheten och som en medlem av nätverksteamet kommer du att ansvara för att Migrationsverkets IT-miljö utvecklas och livscykelhanteras för att vara i teknikens framkant.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom IT-specialist arbetar du med att analysera, strukturera, föreslå , vidareutveckla och implementera den infrastruktur och tjänster som matchar organisationens behov. Du säkerställer att organisationen har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte. Du bidrar också tillsammans med våra arkitekter i arbetet med att utveckla och beskriva den infrastrukturella arkitekturen.Med en övergripande kunskap inom IT och teknik samt djupare kompetens inom nätverksinfrastruktur omsätter du behov från verksamheten och övriga IT-verksamheter till tekniskt hållbara lösningar.Enheten är uppdelad i fyra kompetensteam och vår nätverksinfrastruktur är till stor del standardiserad på världsledande produkter.Personliga kompetenserDu har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du kommer ofta med idéer och nya angrepssätt samt har ett nytänkamde som kan omsättas i praktiken. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötersgående i ditt bemötande. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Inom Migrationsverket arbetar vi över team och enhetsgränser vilket innebär att vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.2021-04-06Högskoleutbildning inom IT-området eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.Flerårig erfarenhet av tekniskt arbete inom områdena routing, switching, och brandväggar.Du kan identifiera, analysera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav samt tillämpa dessa för utformning av IT-lösningar.God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.MeriterErfarenhet av metoder, plattformar och verktyg för CI/CD och DevOps.Kunskap inom virtualisering av nätverk, proxy, dns samt lastbalansering.Erfarenhet från arbete i större organisationer.God förmåga att visualisera, kommunicera och motivera framtagna it-lösningar.Erfarenhet av infrastruktur, it-plattformar, tekniska lösningar, applikationsdrift, systemutvecklingsmiljöer eller IT-säkerhetsarbete i Enterprisemiljöer.Utbildningar och certifieringar inom relevant infrastrukturområdetVill du veta merOm du har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att mejla oss på rekrytering@migrationsverket.se . Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.Då tjänsten kommer bli placerad i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Inför anställning kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras.Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 28 mars 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överrenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-20Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsa5674096