Nätverksspecialist
Vill du arbeta brett med nätverk, från LAN och WAN till datacenter? Här får du kombinera drift, vidareutveckling och säkerhet i komplexa miljöer, med stort eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer hantera drift och förvaltning av nätverksmiljöer samt bidra till vidareutveckling av lösningar inom datacenter. I rollen som nätverkstekniker arbetar du brett i leveransen och ansvarar för nätverk som sträcker sig från accessnät för användare (LAN/WiFi), via distributionslösningar (WAN/LAN), till nätverk i datacentermiljöer.
Utöver ordinarie drift ingår rollen även i hantering av ärenden kopplade till nätverk och kommunikation på en mer avancerad nivå. Du deltar även i arbete kring livscykelhantering samt medverkar i verksamhetsprojekt med teknisk och organisatorisk komplexitet.
Du kommer ingå i ett team där samarbete är centralt, samtidigt som rollen kräver att du självständigt kan driva frågor i dialog med både externa parter och kollegor på olika platser i organisationen.
Du blir del av en större grupp med varierande kompetensprofiler, där både specialist- och generalistroller finns representerade. För dig som individ finns goda möjligheter att utvecklas och påverka hur arbetet bedrivs i den dagliga leveransen. Vi värdesätter initiativförmåga, nytänkande och ett ansvarsfullt arbetssätt där IT-säkerhet är en självklar utgångspunkt.
Du är:
Snabb på att sätta dig in i nya tekniska miljöer och arbetar metodiskt med felsökning, oavsett miljöernas storlek eller komplexitet.
Trygg och professionell i samarbetet med både den egna gruppen och övriga delar av verksamheten.
Bekväm i förändring och drivs av att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetssätt och tekniska lösningar.
Samarbetsinriktad, strukturerad i ditt arbete och har ett respektfullt och lyhört förhållningssätt gentemot andra.
Du har:
Erfarenhet av arbete med drift och monitorering av nätverksmiljöer
Kunskap inom WAN, LAN och routing
Erfarenhet av nätverksutrustning från exempelvis Fortinet, Cisco, Juniper eller Check Point
Förståelse för nätverkssäkerhet
Grundläggande erfarenhet av script eller enklare programmering, exempelvis i Python eller Perl
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av nätverksautomation, till exempel Ansible, CI/CD-flöden eller Infrastructure as Code
Kunskap inom EVPN/VXLAN
Erfarenhet av orkestreringsverktyg såsom Cisco NDFC
Arbete med software defined networking (SDN)
Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Forsmark
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2026! Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7660149-1974562".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
https://career.humanit.se
742 31 ÖSTHAMMAR
