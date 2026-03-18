2026-03-18
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Din vardag som Nätverksspecialist
Nätverksgruppen tillhör SOS Alarms Infrastrukturavdelning och ansvarar för drift, design och vidareutveckling av våra nätverkstjänster. Arbetet bedrivs i en verksamhetskritisk miljö med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
Du ingår i ett erfaret och sammansvetsat team som tillsammans ansvarar för en verksamhetskritisk nätverksmiljö med nationell utbredning. Rollen omfattar både operativ incidenthantering och långsiktig utveckling av vår nätverksinfrastruktur.
Nätverksgruppen driver de tekniska vägvalen inom området och arbetar aktivt med livscykelhantering, förbättringar och planering av större tekniska förändringar i miljön. Samtidigt ställer verksamheten höga krav på stabilitet och säkerhet, vilket innebär att förändringar behöver vara väl genomtänkta och robusta.
I rollen samarbetar du även nära andra delar av organisationen, exempelvis utvecklingsteam och andra infrastrukturfunktioner, för att leverera stabila och säkra nätverkslösningar som stödjer verksamhetens system och tjänster.
Beredskap ingår i rollen enligt fastställt schema.
Resor inom Sverige förekommer, dessa kan i regel planeras i god tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Installera, konfigurera och vidareutveckla kommunikationslösningar
Hantera incidenter samt felsöka och analysera problem, exempelvis kopplat till brandväggsregler och nätverksåtkomst
Arbeta med redundans, lastbalansering och hög tillgänglighet
Utföra fysiska installationer i serverhallar
Ansvara för underhåll och livscykelhantering av switchar, brandväggar och servrar
Beroende på din erfarenhet kan du få ansvar för specifika teknikområden och bidra till deras vidareutveckling.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av nätverksarbete i en drift- eller infrastruktursmiljö där stabilitet och tillgänglighet är avgörande. Du arbetar metodiskt och strukturerat, dokumenterar ditt arbete och har förmåga att behålla lugn och fokus även vid incidenter eller tidspress.
Du trivs i en roll där du både samarbetar nära kollegor och tar eget ansvar för att driva tekniska frågor framåt. När du stöter på problem arbetar du analytiskt och är van att felsöka i komplexa miljöer.
Eftersom rollen innebär nära samarbete inom teamet och med andra delar av verksamheten behöver du kunna kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt och professionellt sätt.
För att lyckas i rollen behöver du erfarenhet inom flera av följande områden:
Konfiguration och administration av brandväggar
Stora nätverk, WAN/LAN
Routing och switching
DNS och DHCP
Lastbalansering
IT-säkerhet kopplat till nätverk
Redundans och hög tillgänglighet
Det är meriterande om du har:
Flerårig erfarenhet inom något eller flera av ovanstående områden
Erfarenhet av nätverksautomation
Vi erbjuder dig
Som anställd på SOS Alarm ser vi ditt välmående som ett fokusområde och vi vet att en balans mellan arbetsliv och privatliv är avgörande för ett hållbart och meningsfullt arbetsliv. Därför har du som anställd följande anställningsvillkor och förmåner:
Friskvårdsbidrag 5000 kr
SOS Hälsa - ett hälsoinitiativ där du får möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter och lopp tillsammans med dina kollegor. Syftet är att stärka vår hälsa och samhörighet.
30 dagars semester
Lediga klämdagar och arbetstidsförkortning
Kollektivavtal och tjänstepension enligt ITP
SOS Campus - ett lärandebibliotek för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
Hybridarbete - teamet värdesätter samarbete på plats och ser gärna att du trivs med att arbeta från kontoret.
Hos oss blir du en del av en kultur där värderingarna är mer än bara ord - de präglar hur vi agerar varje dag. Vi tar ansvar, vi är professionella, vi visar omtanke och vi samarbetar. Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av ett sammanhang där vi utvecklas tillsammans och skapar trygghet i samhället. Hos oss gör du inte bara ett jobb - du bidrar till ett tryggare Sverige för alla, varje dag.
Låter detta intressant?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Placering är på vårt huvudkontor på Sveavägen 145 i Stockholm. Under sommaren 2027 flyttar vi till nya lokaler vid Slussen i Stockholm.
För att värna om vår kultur, vårt samarbete och vår gemensamma utveckling värdesätter nätverksgruppen att arbeta tillsammans på kontoret. Vår hybridmodell gör det samtidigt möjligt att arbeta på distans några dagar i veckan.
Skicka in din ansökan snarast då vi arbetar med löpande urval.
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585) och svenskt medborgarskap är ett krav. Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SOS Alarm Sverige AB
