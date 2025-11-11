Nätverksspecialist
2025-11-11
Nätverksspecialist
Rollbeskrivning
Uppdraget fokuserar på att vidareutveckla och förstärka Coreswitch-infrastrukturen samt att leverera förändringar enligt roadmap. Du implementerar lösningar självständigt, presenterar för teamet, dokumenterar genomfört arbete och delar kunskap för att höja lagets kapacitet.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Vidareutveckla och optimera Coreswitch-miljöer.
Delta i och driva nätverksrelaterade projekt enligt roadmap.
Implementera, verifiera och överlämna lösningar till drift.
Ta fram och underhålla teknisk dokumentation.
Aktiv kunskapsdelning och mentorskap i teamet.
Samverka med intressenter och ta huvudansvar vid behov.Kvalifikationer
Minst 7 års erfarenhet av nätverkskommunikation.
Minst 3 års erfarenhet som teknisk projektledare inom nätverk.
CCNA-certifiering.
CCNP Enterprise-certifiering.
Mycket hög kompetens inom rollen och dokumenterad leverans i komplexa uppdrag.
Förmåga att leda större grupper och arbeta med hög självständighet.
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet från offentlig verksamhet.
Minst 5 års erfarenhet från större organisationer.
CCS-EAll-certifiering.
CCS-Ecore-certifiering.
Start/Längd
Start: 2026-01-01
Längd: till 2027-12-31
Omfattning: 90%
Plats
Norrköping
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
602 31 NORRKÖPING Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9599969