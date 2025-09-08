Nätverksspecialist
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Nu söker vår it-avdelning en nätverksspecialist med teknisk nyfikenhet och stort engagemang. Hos oss får du arbeta nära demokratins hjärta och bidra till ett större sammanhang, säker digital infrastruktur och pålitliga kommunikationstjänster.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som nätverksspecialist blir du en nyckelspelare inom ett prioriterat område för it. Du arbetar i ett dedikerat team med både drift, support och vidareutveckling av våra stabila och moderna nätverksplattformar, alltid med säkerhet och tillgänglighet i fokus.
Du kommer att arbeta med daglig drift, felsökning och support för att säkerställa stabil och säker kommunikation. Samarbete inom teamet är också en central del för att identifiera förbättringsområden och genomföra tekniska uppdateringar i linje med verksamhetens behov.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå, beroende på behov och arbetsbelastning.Kvalifikationer
Du ska ha
• mer än fem års erfarenhet inom åtminstone tre av följande områden: brandvägg, switch, lastbalansering och wifi (varumärken är inte avgörande)
• minst fem års erfarenhet av Linux, automatisering och scripting, gärna med Ansible
• minst tre års erfarenhet av arbete med certifikathantering och PKI
• erfarenhet av teknisk systemdesign eller liknande erfarenhet i komplexa miljöer.
Det är meriterande med erfarenhet av övervakningssystem.
Som person är du driven och initiativrik och har en nyfiken inställning till teknik. Du gillar att lösa problem, samarbeta och skapa värde för verksamheten.
Hos oss får du både använda och vässa dina färdigheter i ett meningsfullt sammanhang.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se senast den 28 september 2025.
Referensnummer: 2276-2024/25Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Bengt-Erik Helin, sektionschef, 08-786 53 02
Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar.
