Nätverksingejör

2025-09-12
Sigtuna
Upplands-Bro
Knivsta
Österåker
eller i hela Sverige
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger dig även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Om enheten
Systemenheten ansvarar för teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningstödssystem, samt teknisk och infrastrukturell design och arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen.
Nätplaneringsavdelningen där tjänsten är placerad, ansvarar bl.a. för projektering och produktion av tjänster, samt konfiguration av nätutrustningar i försvarsmaktens fasta telekommunikationsnät. Vi är ca 50 medarbetare med placering på ett flertal orter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med projektering, produktion samt konfigurationshantering av tjänstenät i försvarsmaktens fasta telekommunikationsnät med krävande användare som alla har en roll i det svenska totalförsvaret. Exempel på verksamheter som kräver vår medverkan är luft- och sjöoperationer, utlandsmissioner och all verksamhet som omfattar flera förband i Försvarsmakten. Vidare ingår att lämna tekniskt stöd inom fördjupningsområdet till drift- och förvaltningsorganisationen samt beslutsfattare.
Försvarsmakten är i stark tillväxt så arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Du arbetar i ett team bestående av erfarna kollegor som hjälper dig att komma in i rollen på bästa sätt.
KRAV
Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT, eller motsvarande aktuell erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
• God kommunikativ förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Körkort lägst B

Publiceringsdatum
2025-09-12

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är säkerhetsmedveten och har en lösningsorienterad inställning. Du är en god lagkamrat samtidigt som du tar initiativ och eget ansvar.
Du har en förmåga att se användarnas behov, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samarbeta; både externt och internt. Du behöver vara analytisk och noggrann för att kunna möta användarnas önskemål samt leverera den höga kvalité på genomfört arbete som vi eftersträvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• God kännedom om försvarsmaktens fasta telekommunikationsnät
• Vana av att hantera sekretessklassificerad information
• Aktuell och relevant erfarenhet gällande projektering och konfiguration av IP baserade nät
• Erfarenhet av att jobba med DNS, brandväggar, routrar och switchar
• Kunskap om PGAI eller motsvarande kryptosystem
• Goda kunskaper inom funktion, uppbyggnad och utbyggnadsprocess av telekommunikationer och dess infrastruktur
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Bålsta.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Befattningen medför tjänsteresor både över dagen men också under längre perioder.
Upplysningar om befattningen
Liselotte Runebert
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Sabina Packalén
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Enligt ök.

Så ansöker du
Enligt ök. Så ansöker du
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Försvarsmakten (org.nr 202100-4615)

Jobbnummer
