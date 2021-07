Nätverksbyggande projektledare inom livsmedelsområdet - Rise Research Institutes Of Sweden AB - Kemiingenjörsjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB

Rise Research Institutes Of Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Umeå2021-07-07Tror du på stora utvecklingsmöjligheter för livsmedelssektorn i norra Sverige? Trivs du med att arbeta i lag tillsammans med forskare, företag, myndigheter och andra organisationer för att bidra till denna utveckling? Då kan du vara rätt person för oss!På RISE är vi i en fas där vi vill bygga upp vår närvaro i Umeå och norra Sverige, bland annat inom hållbar konsumtion och produktion av livsmedel.Livsmedelssektorn är under omvandling och det innebär ett stort behov av utveckling och förnyelse. För att fånga de behov som livsmedelssektorn har behöver vi medarbetare som vill vara med och driva den utvecklingen.Om rollenVi söker dig som vill vara en motor i kontakterna mellan industri, akademi, offentlig sektor och samhällsaktörer i norra Sverige, för att skapa hållbar utveckling och transformation tillsammans med våra kunder och partners inom livsmedelsområdet. Du gör detta i samverkan, men du kommer också ges goda möjligheter att utforma arbetet utifrån din egen kompetens och dina egna idéer och tankar.I denna roll bygger du långsiktiga nätverk och relationer med befintliga aktörer inom livsmedelsområdet samt närliggande områden. Du analyserar behov av utvecklingsinsatser och tar fram projektansökningar för att skapa nya forsknings- och innovationsprojekt. För att lyckas kommer du att behöva samarbeta med experter och forskare inom avdelningen Jordbruk och livsmedel samtidigt som du samverkar med befintliga team på RISE regionkontor i Umeå och norra Sverige. Du kommer att ha en viktig del i att RISE blir en tydlig partner i innovationssystemet för livsmedel i norra Sverige genom att koppla ihop regionala livsmedelssystemet med nationella livsmedelaktörer inom akademi och näringsliv.Förutom att bygga kontakter och nätverk kommer du leda vissa av våra innovationsprojekt, dessa kan vara offentligt finansierade eller i form av kunduppdrag. Du kommer också att arbeta i projekt där någon annan är projektledare, samt representera RISE verksamhet inom området i olika sammanhang, internt och externt. Tjänsten är placerad på Avdelningen för Jordbruk och livsmedel, på enheten Hållbar konsumtion och produktion 2, i Umeå.Vem är du?Du är en nyfiken person som tycker om att utmana dig själv och att leta efter lösningar tillsammans med kollegor, forskare och samhällsaktörer. Du ser tydligt hur samverkan är nyckeln för att skapa innovation, utveckling och transformation.Du har ett genuint intresse för och minst 5 års arbetslivserfarenhet från livsmedelssystemet och/eller livsmedelsproduktion, samt för innovation och teknisk utveckling. Du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, exempelvis inom livsmedel t.ex. ingenjör, biotekniker, agronom eller motsvarande, och/eller inom innovationsledning/ innovationsprocesser. Vi tror därför att du redan har goda kunskaper om, och kontakter med livsmedelssektorn i första hand i norra Sverige, men även i övriga landet och gärna internationellt.Du är också van vid att arbeta på ett projektbaserat sätt, gärna med egen erfarenhet av projekt-, process- och/eller innovationsledning. Det är meriterande om du har erfarenhet av industri och/eller innovationsprocesser. Det är även meriterande om du har forskningserfarenhet.Som person är du motiverad, driven och tar egna initiativ, men trivs också med att arbeta i lag. Du är prestigelös, social, gillar att interagera med människor och lära dig nya saker. Du är nyfiken, analytisk och strukturerad, och när du har tagit ansvar för något levererar du.Många av våra kunder och samarbetspartners är internationella. Du behöver därför kunna uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.Välkommen med din ansökan!Givetvis är vi väldigt nyfikna på dig och hur du stärker och kompletterar oss. Beskriv i din ansökan hur du skulle vilja vara med och utveckla livsmedelskedjan i norra Sverige och varför det är viktigt för dig. Beskriv gärna vad du ser som dina styrkor och svagheter för denna typ av tjänst och eventuellt hur du skulle vilja utvecklas utifrån detta.Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Emma Holtz (+46 10 516 66 69), enhetschef Hållbar konsumtion och produktion 2, som nås bäst efter den 9 augusti. Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2021.Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, och Lazaros Tsantaridis, 010-516 62 21.Livsmedel, innovation, forskning, hållbarhet, utveckling, gröna näringar, jordbruk, RISE, UmeåVaraktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-07Fast månadslönSista dag att ansöka är 2021-08-23RISE Research Institutes of Sweden AB5852717