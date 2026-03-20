Naturguide till Huseby Bruk!
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vi erbjuder dig
Som medarbetare i Alvesta kommun får du 25-32 semesterdagar, förmånliga pensionsavsättningar och föräldrapenningtillägg. Du har även rätt till friskvårdsbidrag, subventionerad träning, förmånscykel, 365-dagars kollektivtrafikbiljett, kollektivavtalade försäkringar, bidrag för fritidsstudier samt fritt kaffe, te och frukt på arbetsplatsen.
Husebys nya satsning på skog och natur utgår från brukets gamla sågverksområde. Här finns de historiska byggnaderna kvar. Besökaren kommer först till Sågmästarbostaden som fungerar som entrébyggnad till området, med information, utlåning av och makerverkstad . Intill ligger den gamla Sågen med ny utställning om skogens historia och i Magasinet finns en utställning som berättar om naturen i Kronobergs län och den närbelägna Åsnens nationalpark som invigdes 2018.
Alldeles intill finns porten ut i skogsområdet Glömda Skogen, ett naturnära upplevelseområde utformat för att ge besökare en fördjupad förståelse för den biologiska mångfalden i området, samtidigt som den lyfter fram berättelser och folktro från den småländska kulturen. Här möts natur och myt i en lågmäld men rik upplevelse som passar både barn och vuxna. Besökarna tar sig ut i skogen via två spänger, en med full tillgänglighet och en mindre mer traditionellt utformad. Längs vägen finns nedslag kring områdets djur, växter och myter.
Vi söker nu två naturguider till vår skogsverksamhet bestående av Glömda Skogen, utställningar, guidningar och naturskoleverksamhet.
En säsongsanställning på ca 80% med början så snart som möjligt och fram till och med september 2026, och en kortare sommaranställning på ca 80% under juni-augusti.
Som naturguide är det din uppgift att ta emot våra besökare, såväl enskilda personer som grupper och skolklasser. Du kommer att bemanna Glömda Skogen, delta i naturskoleverksamheten och guida i utställningarna och i naturen runt Huseby. Du kommer också att delta i planering av program, aktiviteter och utveckling av verksamheten.
Tjänsten innebär en stor del helgarbete så det är viktigt att du har möjlighet att arbeta på obekväma tider och känner dig bekväm med visst ensamarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har, eller håller på att skaffa, en naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot biologi, naturvård eller liknande eller har erfarenheter vi bedömer som likvärdiga.
Du känner dig bekväm med att tala inför grupper av olika storlek och kan förmedla dina kunskaper till både barn och vuxna på ett inspirerande och spännande sätt. Har du utbildning eller erfarenheter som guide eller pedagog är detta meriterande.
Du brinner för naturen och vill dela med dig av dina kunskaper inom ekologi, flora och fauna, har känsla för god service, gillar att möta människor, har god samarbetsförmåga, är flexibel, och noggrann. Det är viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, tyska är meriterande. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Körkort är ett måste, då Huseby är svårt att ta sig till med buss.
ÖVRIGT
I samband med rekryteringen kan registerkontroll komma att genomföras enligt gällande rutiner och lagstiftning.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314311/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Huseby Bruk Kontakt
VD Huseby Bruk AB
Sofie Magnusson sofie@husebybruk.se 070-555 20 97 Jobbnummer
