Nature guide in Kiruna
2025-09-10
(Find English version below)
Söker du ett säsongsjobb i naturen?
Perfekt! Vi söker också guider för vintern som kan jobba på vår anläggning, 10 kilometer från närmsta väg i Kirunas fantastiska vildmark. Tillsammans med gäster kör vi snöskoter till en mycket naturskön, avlägsen plats - Just intill en del av Torneälven där vattnet aldrig fryser till is. Vi paddlar över älven med gummibåt för att ta oss till vårt camp. Där finns en samisk torvkåta, vedeldade stugor, bastu och grillkåta. Under kvällar och nätter är chanserna stora att få uppleva miljontals stjärnor och norrsken
• det är en arbetsplats du aldrig glömmer.
På campet blir dina arbetsuppgifter:
Välkomna gäster från världens alla hörn
Visa och instruera allt från vedhuggning till snöskovandring, skidåkning, pimpling och isvaksbad (du behöver inte delta i alla aktiviteter)
Servera mat med lokala råvaror
Berätta spännande historier från nu och förr i Lappland - och bygga en trevlig atmosfär för människor som får uppleva något de länge drömt om.
Sköta om stugor och städ
Våra typiska gäster är äventyrliga 20-30 åringar med stämningen på topp. De är engagerade och älskar en pratstund med dig och kollegorna. Vi guidar såväl stora som små grupper och dagarnas intensitet varierar.
Du, tillsammans med teamet, blir en viktig del av upplevelsen. Ni är företagets ansikte utåt och en stor anledning till varför våra gäster trivs hos oss och pratar om oss. Att jobba tätt ihop under en intensiv säsong i naturen har inte bara lett till starka team - många har också hittat vänner för livet.
Vilka är vi? Vårt företag heter Taube Activity och var ett av de första turistföretagen att grundas i norra Sverige, 1978. Vi är ett litet företag med några få anställda, vilket ger en genuin och speciell känsla med mycket möjligheter och personlig kontakt. Både för anställd och för gäst.
Vi söker nu en kollega som är arbetsam, initiativrik, har högt säkerhetstänk och en fingertoppskänsla för det sociala. Som gillar att få människor att känna sig välkomna och trygga.
Boosta din livserfarenhet ytterligare med oss. Du kommer lära dig praktiska färdigheter, knyta kontakter, sociala möten med människor och leva nära naturen i ett unikt klimat 200km norr om polcirkeln. Kanske blir det att bo på en ny ort? Vi kan hjälpa till att ordna möblerat boende, arbetskläder och gymkort.
För att du ska trivas så bra som möjligt tror vi att du uppskattar ett socialt, fysiskt aktivt, personligt utvecklande och ibland utmanande jobb. Bo "off grid" nära enastående natur större delen av vintersäsongen.
Meriterande men inte krav:
Tidigare guideerfarenhet eller guideutbildning
Erfarenheter från hotell och restaurangbranschen
Snöskoterkort
Läs mer och se bilder på vår hemsida: www.taubeactivity.se
eller facebook/instagram @taubeactivity
Start: 25 november - 31 mars
Vi kan hjälpa till att ordna boende.
Vi tar även emot praktikanter.
Redo för ett vinteräventyr? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi kontaktar dig för intervju via teams så att vi kan lära känna varandra bättre och se om vi passar för varandra. Du behöver inte befinna dig på plats i Kiruna under rekryteringen.
Vi ses!
Ready for an adventure? We're searching for guides and hosts at our wilderness camp. It's challenging yet rewarding. We believe we have the best job in the world, meeting people from all over the globe in a magnificent environment. Taube Activity is a family owned business since 1978. Our goal is to create unforgettable experiences for our guests and wish to find staff members who share the same passion. Organized, kind, loyal, dynamic, responsible and leadership-oriented are some of the qualities we value.
Do you have experience from guiding before? B-drivers license? We're looking forward to hear it all. Warm welcome with your application CV to info@taubeactivity.com
. Let us know all about you and why you'd like this opportunity.
Valuable experience:
Guiding experience
Hotel or restaurant experience
Drivers license
Snowmobile drivers license
Chores (a few examples):
Guiding, instructing and leading groups in different situations and through different activites.
Servering meals
Cleaning and looking after the cabins
Read more and see pictures at www.taubeactivity.se
or facebook/instagram @taubeactivity
Start: 25 november - 31 mars
We can help with apartments.
We also have volunteering/internship opportunities.
2025-09-24
info@taubeactivity.com
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9502349