Nattstädare / Night Host
Storhogna Hotellfastighet AB / Städarjobb / Berg Visa alla städarjobb i Berg
2025-11-03
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storhogna Hotellfastighet AB i Berg
Vi söker dig som vill bli en viktig del i vårt teamoch vara den som tryggt håller hotellet igång när resten av fjället sover.
På natten är du både den som säkerställer ren, fräsch och redo miljö - och gästernas servicevärd när någon behöver något. Du är den som gör att gästen kan somna lugnt, och vakna till en bra känsla.
Dina uppgifter
Städning och återställning av hotellets allmänna ytor och spa inför nästa dag
Kontrollrundor och trygghetsnärvaro i hela anläggningen
Bemanna reception/telefon under natten - hjälpa gäster vid frågor, in/utcheck, enklare servicebehov
Vem är du?
Självständig, lugn och lösningsorienterad
Trygg i att jobba ensam och ta ansvar
Har bra serviceförmåga och tycker om att möta människor även på lite mer "tysta" tider
Erfarenhet från städ / hotell / service är meriterande men vi lär upp rätt person
Vi erbjuder
Arbete i fjällmiljö med höga ambitioner och varm kultur
Trygga anställningsvillkor, bra kollegor och verksamhet som vill framåt
Möjlighet till personalboende
Personalförmåner på vårt spa, restaurang och våra systeranläggningar
Anställningsform: nattjänst, säsongsanställning december 25 - april 26
Start: December
Låter detta som en roll för dig?
Välkommen att skicka CV + kort
Vid frågor eller funderingar, maila: gustav.tegnander@storhogna.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storhogna Hotellfastighet AB
(org.nr 556220-7026) Arbetsplats
Storhogna Högfjällshotell & Spa Kontakt
Gustav Tegnander gustav.tegnander@storhogna.com Jobbnummer
9586865