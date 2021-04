Nattsjuksköterska till väletablerad hemsjukvård - Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen - Sjuksköterskejobb i Älvkarleby

Prenumerera på nya jobb hos Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen

Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Älvkarleby2021-04-06Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, med drygt 9 500 invånare. Vi är en kommun som är nära till städer som Gävle, Uppsala och Arlanda, nära till världen tack vare tre tågstationer i kommunen och E4:an och nära till Rullsand, Mellansveriges längsta sandstrand. Men framförallt är det nära till människorna i vår kommun och vi möts lite oftare här än på andra ställen. Mod, vilja, respekt och helhetssyn är vår värdegrund och ledord i allt vårt arbete.I dag är vi drygt 700 engagerade medarbetare som arbetar för Älvkarleby kommun välkommen att bli en av oss!Vård- och omsorgsverksamheten i Älvkarleby kommun sysselsätter drygt 300 personer. Vi bedriver verksamheter såsom vård- och omsorgsboende med olika inriktningar, hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans och boenden för personer med funktionshinderNu söker vi efter en nattsjuksköterska till hemsjukvårdenÄlvkarleby kommun arbetar sedan 1991 med avancerad hemsjukvård som är väletablerad. Våra verksamheter omfattar hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt funktionshindradeomsorg. Sedan hösten 2019 har vi ett nytt vård- och omsorgsboende som innebär en spännande resa för all vård- och omsorgspersonal.2021-04-06Vi söker dig som vill vara en del av vår hemsjukvård och Älvkarleby kommuns spännande framtid!Som sjuksköterska ansvarar du för den medicinska omvårdnaden för vårdtagare i såväl ordinärt som särskilt boende samt inom funktionshindradeomsorgen. Inom vår hemsjukvård nattetid ligger fokus på hälso- och sjukvårdsinsatser och du arbetar självständigt som sjuksköterska och ingår inte i nattpatrull/säbo, utan samarbetar vid behov.Arbetet ger möjlighet till personlig utveckling såväl som utveckling av verksamheten. I arbetet ingår rådgivning, behandling samt akuta bedömningar. Samarbetspartners på natten är framförallt omvårdnadspersonal, men allt genomsyras av teamarbete med olika professioner. Vi är en mindre kommun och våra vägar både till varandra och till beslut är därför korta och smidiga!Du kommer att arbeta i en stabil fullbemannad grupp sjuksköterskor med mixad erfarenhet, ålder och tid i verksamheten. Gruppen har ett öppet klimat och ger varandra och även dig som ny ett bra stöd. Som sjuksköterska på natten ingår du i ett litet team av sjuksköterskor som har enskilda planeringsdagar för att få utrymme för de specifika frågor som rör och utvecklar just nattarbetet, men du ingår också i gemensamma arbetsplatsträffar med dagsjuksköterskor.Kommunens värdeord genomsyrar hela verksamheten från politiker, tjänstemän och medarbetare, och hemsjukvården har brutit ner dem gruppvis för att tydliggöra vad de står för just om du jobbar natt eller dag.Vi arbetar i dokumentationssystemet Treserva med processer enligt ICF/KVÅ. Kommunen startar även upp en signeringsapp som kommer att säkerställa överlämnande av läkemedel dygnet runt.Vi söker dig som är utbildad och legitimerad sjuksköterska, tidigare erfarenhet av yrket är meriterandeMeriterande är även om du har:Specialistutbildning med inriktning vård av äldre/distriktssjuksköterskaTidigare arbetslivserfarenhet från kommunalthälso- och sjukvårdsarbeteTidigare erfarenhet av nattjänstgöringDatorvanaB-körkort är ett kravÖVRIGTArbete enligt önskeschema i Timecare. Ordiniarie arbetsid 20:45 - 07:15. Veckoarbetstid 34 tim/veckaDu kommer att få en väl planerad introduktion i samband med din anställning.Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Om du blir kallad till intervju ser vi gärna att du tar med:Relevanta examensbevis eller studieintygBevis på sjuksköterskelegitimationKörkortÄlvkarleby kommun strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald och jämställdhet bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.För att främja hälsa har Älvkarleby kommun rökfri arbetstid samt att vi erbjuder motion på arbetstid eller friskvårdsbidrag i form av friskvårdskuponger.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidTJänsten är en heltidstjänst, med möjlighet att arbeta deltid Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-27Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen5672040