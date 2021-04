Nattsjuksköterska till Pre- och postop i Solna - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-12Som sjuksköterskahos oss kommer du att få jobba med högspecialiserad och avancerad postoperativ vård, övervakning och smärtbehandling. Preoperativa förberedelser, behandling och optimering inför olika typer av kirurgi förekommer också.Du kommer att komma i kontakt med en mycket varierande patientgrupp vars vårdtid kan variera mellan ett par timmar till flera dygn. Vi behandlar även bland annat patienter med svikt i vitala funktioner såsom andning och cirkulation. Detta gör att både arbetsuppgifterna och arbetstempot är mycket omväxlande vilket kommer ge dig en fördjupad och bred kompetens inom ett flertal områden.Vi erbjuderFörutom att du kommer att få jobba med högkvalitativoch innovativ vårdmed en stark koppling till forskning ochutbildningsamt alla de förmåner vi som universitetssjukhus kan ge, så erbjuder vi dig en plats i vårt team där vi värdesätter dig som individ.Vi är inkluderande, vi hjälps åt, vi ser och bekräftar varandra och vi tror på en inkluderande arbetsmiljö där vi hjälper varandra att utvecklas. Vi jobbar fokuserat med ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser individen och ser till att du får de bästa förutsättningarna till din fortsatta utveckling.Vi tillämpar ett avtal där 32,20 timmar/vecka räknas som heltid vid nattarbete, samt även en fördubblad OB-ersättning under timmarna 22:00-06:00 och kvarstannandebonus, vilket innebär 40 timmar extra i tidsbanken, som kan tas ut i ledighet, lön eller pensionsavsättning, om man jobbar mer än ett år.Vi erbjuder fem veckors inskolningstid.Dessutom ingår det att arbeta om 3 månaders dag/kvällstjänstgörning innan natt.Vi sökernu dig som vill bli en del i vår gemenskap och tillsammans med oss utveckla vården och våra team inom Pre- och postoperativ omvårdnad.KvalifikationerKrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Minst tre års erfarenhet av akutsjukvård med kirurgisk inriktning alternativt intermediär vård.Meriterande:Specialistutbildning inom anestesi/intensivvård eller akutsjukvård.2021-04-12Om du tycker att detta låter spännande och vill veta mer, ring gärna till Anna eller Kristina!Anna Lundblad, Omvårdnadschef, tel 08-517 71964, E-postadress: anna.s.lundblad@sll.se Kristina Kullman, Omvårdnadschef, tel 08-517 71298, E-postadress: kristina.kullman@sll.se Om du vill veta lite mer om vilka vi är så kan du klicka här!Vi ser fram emot att få veta mer om dig och att få berätta mer om hur vi kan bidra till din fortsatta utveckling som sjuksköterska!För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:CVPersonligt brevYrkeslegitimationBevis om specialistkompetens (i förekommande fall)UtbildningsbevisVi rekryterar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. PMI ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) förser Karolinska Universitetssjukhuset med operations- och anestesipersonal, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna.Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/ Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontaktse över dina filterinställningar för skräpposthålla utkik i din skräppost.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-26REGION STOCKHOLM5684076