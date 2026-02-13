Nattreceptionist Vikariat
2026-02-13
Vann Spa Hotell och Konferens är ett fyrstjärnigt hotell som ligger 23 km nordost om Lysekil. Hotellet har 156 rum, 8 konferenslokaler och 10 grupprum. Vårt SPA är 1 000 kvm stort med 8 pooler både ute och inne. Det finns ett flertal tränings-, behandlings- och avkopplingsformer att välja bland och allt detta i ett naturskyddsområde precis intill Gullmarsfjorden.
Vill du arbeta i en fantastisk miljö på VANN Spa Hotell Konferens så har du nu chansen!
Vi söker dig är engagerad och positiv och som brinner för att ge personlig service.
Då rollen som nattreceptionist innebär att du ensam har ansvar för receptionen nattetid är det viktigt att du är lugn och trygg i ditt sätt att arbeta, du är självgående och du kan ta egna initiativ.
Som hotellreceptionist på Vann är man det strålande leendet utåt i hotellets hjärta. Du är det varma mottagandet som gästen möter när man kommer till oss. Vår främsta uppgift är att i alla lägen tillgodose våra gästers önskemål. Mottagandet och omhändertagandet kombinerat med glädje för sitt arbete är vår främsta uppgift för att förgylla gästens upplevelse samt överträffa gästens förväntningar.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga receptionsuppgifter såsom gästservice över disk samt via telefon och mail. Nattkörning av bokningssystemet, samt möblering och förberedelse av konferenslokaler, lås- och säkerhetsrundor mm. Det är viktigt med god fysik och noggrannhet.
Vi önskar att du är glad och positiv med en utmärkande utstrålning och att du ser lösningar där andra ser problem. Ett krav är att du ska vara ansvarsfull och flexibel. Vi värdesätter lojalitet, kreativitet samt att kunna se till helhet såväl som detaljer. Du skall behärska svenska och engelska i både skrift och tal.
Tjänsten är ett vikariat på 75% med god chans till förlängning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse för utbildning och introduktion.
Fast lön enligt kollektivavtal.
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta receptionschef Cornelia Samuelsson, mail cornelia.samuelsson@vann.se
