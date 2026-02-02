Nattreceptionist
2026-02-02
Vi söker en engagerad och ansvarstagande nattreceptionist till vårt team. I rollen är du hotellets ansikte utåt under natten och ansvarar för att våra gäster får en trygg, smidig och trivsam vistelse. Du trivs med att arbeta självständigt, har sinne för ordning och struktur och tar ansvar för att nattens arbete flyter på utan problem.
På vårt hotell JA Hotel Karlskrona värderar vi gemenskap och professionalism. Vi är ett familjeägt hotell som strävar efter att varje gäst ska känna sig som hemma, och för att uppnå det behöver vi dig - någon som brinner för att ge det lilla extra.
ARBETSUPPGIFTER:
Ta emot gäster vid in- och utcheckning samt hantera betalningar och kassahantering
Administrera bokningar och uppdatera gästinformation
Besvara telefonsamtal och e-post
Utföra administrativa uppgifter och förbereda för kommande dags arbete
Ansvara för brand- och säkerhetsrutiner under natten
Hålla reception och lobby rena, prydliga och välkomnande
VEM VI TROR ATT DU ÄR:
Vi tror att du är en person som ger god service med ett leende, kan arbeta självständigt och fatta snabba beslut när det behövs. Du är lösningsorienterad, flexibel och trivs med nattarbete. Erfarenhet från hotell, reception eller serviceyrke är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och ansvarskänsla.
ÖVRIGT:
Sex månaders provanställning tillämpas
Lön enligt avtal
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vill du blir en del av vårt team?
Skicka in ditt CV och personliga brev till felicia@jahotel.se
senast 9 februari.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: felicia@jahotel.se Omfattning
