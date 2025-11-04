Nattjänst Strandgårdens äldreboende
2025-11-04
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Strandgården är beläget i Kolbäck, ett äldreboende med 46 lägenheter fördelat på 6 avdelningar, var av en är demens avdelning.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för våra boenden i deras hem.
I arbetet hjälper du våra boenden med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Du arbetar självständigt men har en god samarbetsförmåga då du förväntas delta aktivt i teamarbetet. Ett sammanhållet nära stöd är viktigt för våra boenden. I arbetet ingår dokumentation och du planerar och ansvarar för ditt arbete via genomförandeplaner. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Dokumentation är en viktig del i arbetet.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter med individens bästa i fokus och som är mån om att slutföra det arbete du påbörjat. Som person har du förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati.Kvalifikationer
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för tydlig kommunikation och dokumentation
B-körkort
Personlig lämplighet väger tungt
Meriterande:
Vana från liknade arbete inom vård och omsorg
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
