Nationalekonom till Finansdepartementet,
Internationella och ekonomiska avdelningen, Prognosenheten
Vill du jobba i centrum för den ekonomiska politiken i Sverige? Är du en nationalekonom och har stort intresse för samhällsfrågor? I så fall kan vi erbjuda en spännande möjlighet för dig vid Finansdepartementets Prognosenhet, i hjärtat av svensk förvaltning.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Internationella och ekonomiska avdelningen ansvarar för att göra prognoser över svensk och internationell ekonomi och samordnar Finansdepartementets internationella frågor. Avdelningen ansvarar också för att analysera hur samhällets resurser används och fördelas och gör bedömningar av effekter av regeringens förslag inom den ekonomiska politiken. Avdelningen består av fyra enheter, där prognosenheten är en.
Prognosenheten ansvarar för regeringens makroekonomiska och offentligfinansiella prognoser samt att bistå avdelningens stabsfunktion. I arbetsuppgifterna ingår löpande bevakning, analys och prognoser av den svenska och internationella konjunkturutvecklingen samt framtagande av underlag till den politiska ledningen. Arbetet innebär också utfallshantering, underhåll och utveckling av arbetssätt och modeller för de egna prognosområdena. Medarbetare från enheten deltar även i internationella samarbeten samt i diskussioner med andra svenska prognosmakare och institutioner. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp.
I arbetsuppgifterna kan det även bli aktuellt att från tid till annan bistå avdelningens stabsfunktion med att samordna enhetsöverskridande frågor och underlag till den politiska ledningen.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig som har en master- eller magisterexamen i nationalekonomi och aktuell och relevant erfarenhet av arbete med makroekonomiska eller offentligfinansiella prognoser, erfarenhet av att analysera ekonomisk statistik och erfarenhet av arbete med tidsserieanalys, kvantitativa analyser och programmering. Du har även förmåga att kommunicera enkelt och tydligt, även kring nationalekonomiska samband och naturligtvis behärskar du Officepaketet väl.
Det är meriterande med uppsats inom makroekonomi eller offentliga finanser, erfarenhet av programvarorna Eviews, Macrobond eller liknande och erfarenhet av arbete med AI. Vidare är det meriterande med erfarenhet med arbete inom Regeringskansliet eller annan till tjänsten relevant verksamhet.
Dina egenskaper
I ditt arbete kommer du att ha många kontaktytor, vilket gör det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du kan arbeta både ensam och i team. Du är en skicklig kommunikatör, har god förmåga att presentera, kan utrycka dig mycket väl på svenska och engelska och har god stilistisk förmåga. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du håller tidsramar, är hjälpsam och lyhörd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tjänsten är en visstidsanställning på ca ett år, tillträde snarast, enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm. Det finns viss möjlighet att arbeta på distans om verksamheten tillåter. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Arbetsprover kan bli aktuella.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Karine Jabet Raoufinia. Du är även välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 21 april, 2026. För att ansökan ska behandlas måste du bifoga en A4-sida med högst 400 ord där du analyserar en aktuell samhällsfråga. Vi vill även att du bifogar examensbevis och betyg från universitetet eller högskolan.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
