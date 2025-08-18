Nationalekonom med statistik kunskaper till SCB
Statistiska centralbyrån / Ekonomijobb / Örebro Visa alla ekonomijobb i Örebro
2025-08-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statistiska centralbyrån i Örebro
, Hedemora
, Södertälje
, Skara
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!
Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!
Om jobbet
Är du ekonom med stort samhällsintresse? Följer du utvecklingen av konjunkturen i samhället och läget på svenska arbetsmarknaden? Är du intresserad av sysselsättning och arbetslöshet? Då kommer du trivas hos oss! Här kommer du tillhöra ett team av 17 engagerade kollegor i Örebro som framställer, presenterar och analyserar samhällsviktig arbetsmarknadsstatistik.
På sektionen produceras en bred flora av arbetsmarknadsstatistik, bland annat Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS), statistik kring anställningar, lediga jobb, sjukfrånvaro och yrken med mera. Dessutom ansvarar sektionen för den officiella lönestatistiken, på uppdrag av den statistikansvariga myndigheten Medlingsinstitutet (MI).
Arbetsmarknadsstatistiken är en central källa för att kunna belysa läget och utvecklingen på arbetsmarknaden och för svensk ekonomi. Statistiken uppmärksammas ofta i olika sammanhang och vi har mycket kontakt med kunniga och engagerade användare.
Vill du ...
• Framställa, analysera och presentera arbetsmarknadsstatistik inkl. den officiella lönestatistiken. Beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden för månad, kvartal och år.
• Bidra till utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken utifrån användarnas behov.
• Analysera, granska och beskriva läget/utvecklingen i form av statistiknyheter, artiklar och rapporter inkl. samanalys av annan relevant information. Även presentera resultaten muntligen.
• Göra specialbearbetningar på uppdrag av kunder.
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!
Om dig
Vi vill att du har...
• akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning (minst 30 hp i nationalekonomi och 30 hp i statistik)
• flerårig erfarenhet av utrednings- och analysarbete och/eller statistikframställning, gärna inom arbetsmarknadsområdet
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Meriterande är om du även har:
• erfarenhet av programmering i ex. SAS, SQL och/eller R.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara analytiskt lagd och strukturerad i ditt sätt att arbeta. Vi vill att du har en god förmåga till samarbete och att du har lätt för att skapa och underhålla relationer till dina kollegor, användare och samarbetspartners. Självklart är du också intresserad av samhällsekonomiska frågor.
Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Mer information
Den här tjänsten finns på sektionen för Löne- och sysselsättningsstatistik (LS) i Örebro, Åkullegatan 14.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
På SCB är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter.
Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Mikael Fredberg tel. 010-479 68 92.Publiceringsdatum2025-08-18Facklig kontakt
Jonas Olofsson, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Barbro Olsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04.
Diarienummer: SCB2025/655.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på "Ansök" nedan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade uppgifter av något slag, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837), http://www.scb.se Arbetsplats
Statistiska centralbyrån Jobbnummer
9463968