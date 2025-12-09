Näringslivskoordinator
Vill du vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, växa och utvecklas i vår kommun? Vi söker en engagerad näringslivskoordinator som vill bidra till att stärka dialogen och samarbetet mellan kommunen och näringslivet.
Borås är en av Sveriges bästa kommuner att bedriva företag i. Entreprenörsanda och driv utmärker näringslivet i Borås. Borås har drygt 13.000 företag. Borås Stad satsar mycket kraft och resurser på att utveckla förutsättningarna för näringslivet oavsett storlek eller bransch på företag och därmed tillväxten för staden. Näringslivsavdelningen stödjer företagsetableringar och utveckling av det befintliga lokala näringslivet. Vi samverkar nära med näringslivet och högskolan. Borås Stad driver utvecklingen i Boråsregionen tillsammans med övriga kommuner. Vi samverkar med Business Sweden för att attrahera internationella etableringar och internationellt kapital. Tillsammans med övriga förvaltningar i staden jobbar vi intensivt med att förverkliga Borås Vision.
I Borås finns en historia och styrka inom områdena:
Textil, mode och design
Handel och logistik
Kreativa och kulturella näringar
Högteknologi
Tech
Vi arbetar ständigt för att skapa goda förutsättningar för tillväxt. Tillväxt förutsätter ett kontinuerligt utvecklingsarbete för det befintliga näringslivet, tillgång på attraktiv industrimark, bra och smidiga system för tillståndsgivning och god service till etableringsintresserade företag. Borås har detta.
Som näringslivskoordinator blir du en nyckelperson i arbetet med att driva och utveckla vår näringslivsavdelnings verksamhet. Du får en varierad roll där du arbetar nära både företag, kollegor och beslutsfattare - och där du bidrar till att göra skillnad för kommunens utveckling.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Planera och samordna avdelningens möten, seminarier, utbildningar, nätverksträffar och besök - både internt och externt.
Tillsammans med projektledare arbeta med och koordinera vår största nätverksträff under året.
Ge administrativt och kommunikativt stöd till näringslivschefen och avdelningen i det dagliga arbetet.
Stötta upp i avdelningens kommunikationsarbete.
Delta i nationella och internationella projekt.
Genomföra och analysera undersökningar, rapporter och utredningar som stärker näringslivsutvecklingen.
Samordna avdelningens administrativa arbete.
Hos oss får du en stimulerande och varierad roll i ett engagerat team. Du blir en del av ett arbete som gör verklig skillnad för företag, medarbetare och invånare i kommunen. Tillsammans skapar vi en attraktiv plats att leva och verka på.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå, till exempel inom administration, marknadsföring, ekonomi, arbetsliv, samhällsplanering, projektledning, möten och event. Du trivs med att sätta upp mål och nå dem och gillar att arbeta i team. Du har mycket stor datorvana och trivs med relationsbyggande arbete. Det är en självklarhet för dig att ha ett professionellt bemötande och hög servicenivå.
Du har:
utbildning och praktisk erfarenhet inom området
mycket god digital kompetens och vana att arbeta med olika verktyg och plattformar
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
förmåga att skapa relationer och trivs i mötet med människor
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
arbeta med näringslivsfrågor i kommun eller offentlig sektor
projektledning i organisationer eller företag
projektledning, processledning eller liknande uppdrag inom organisationer eller näringslivet
