Nämndssekreterare
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning / Administratörsjobb / Tingsryd Visa alla administratörsjobb i Tingsryd
2025-08-16
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2025-08-16Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare har du ett omväxlande jobb mitt i den politiska processen.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är registrator- och sekreteraruppgifter åt en eller flera nämnder/bolag. Sekreterargruppen hjälps åt vid behov så det kan förekomma tjänstgöring i andra nämnder.
Tillsammans med övriga nämndsekreterare på avdelningen kommer du att ha en central roll i arbetet med kommunkoncernens nämndsadministration. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för nämndsprocessen tillsammans med förvaltning och nämnd samt att stödja den politiska organisationen inför, under och efter sammanträden.
Arbetet innebär att du har många kontakter med förtroendevalda, tjänstemän och medborgare i kommunen.
Avdelningen jobbar mycket med utvecklingsarbeten och inom ramen för tjänsten ingår även arbete med avdelningens projekt och förbättringsarbeten. Tillsammans arbetar vi med att utveckla och förbättra våra arbetssätt och bidrar till effektiva och rättssäkra processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevant område, gärna samhälls- eller, statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik eller liknande, alternativt erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser gärna att du har:
• Goda kunskaper i de lagar som styr den kommunala verksamheten som kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning
För att klara uppgiften är det viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga i svenska, såväl i tal som i skrift.
Du kan arbeta självständigt och strukturerat men har ändå en förmåga att kunna anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi söker dig som är serviceinriktad och som trivs med att jobba tillsammans med andra för att lösa uppgifter.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Kontakt
Kommunchef
Camilla Gärdebring camilla.gardebring@tingsryd.se 047744121 Jobbnummer
9461325