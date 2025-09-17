Nämndsekreterare till stadskansliet
Vill du göra skillnad för Södertäljes invånare? Bli vår nästa nämndsekreterare!
Brinner du för samhällsfrågor och vill ha ett ansvarsfullt uppdrag där du arbetar nära politiska beslutsprocesser? Som nämndsekreterare i Södertälje kommun får du en central roll i att säkerställa att beslutsprocesserna fungerar smidigt och rättssäkert. Om du gillar att arbeta i en dynamisk, politiskt styrd organisation och vill bidra till en positiv samhällsutveckling, då kan detta vara rollen för dig.
Stadskansliet är en arbetsplats med högt engagemang där du kommer att ha flera kompetenta kollegor i samma roll. Vi strävar efter ett stödjande arbetsklimat och vill erbjuda goda möjligheter till såväl kompetensutveckling som interna karriärvägar. Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare är du en central kugge i kommunens beslutsprocesser. Du kommer att:
• Samordna och kvalitetssäkra beslutsunderlag och protokoll
• Rådgöra med politiker och tjänstepersoner i ärendeberedning och kommunallagstolkning
• Delta aktivt i beredningsmöten och vara ett stöd i politiska beslutsfattanden
• Bidra till utveckling av arbetsmetoder och processer inom enheten
• Vara med och driva förbättringsarbete som stärker kommunens interna effektivitet
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs med ansvar, har ett öga för detaljer och gillar att arbeta i en miljö där samarbete och struktur är nyckeln till framgång.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, juridik eller motsvarande
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet som nämndsekreterare eller från politiskt styrd organisation
• Kunskap i ärendehanteringssystem, särskilt CiceronDina personliga egenskaper
• Strukturerad, noggrann och analytisk
• Självgående men samarbetsinriktad
• Flexibel och trygg i föränderliga miljöer
• God förmåga att prioritera och organisera, även under tidspress
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass.
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Enhetschef Stadskansli
Johan Karlsson johan.karlsson@sodertalje.se 08-523 018 95 Jobbnummer
9512608