Nämndsekreterare till stadskansliet
Södertälje kommun / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-06-10
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Vill du arbeta nära politiken och göra skillnad i samhället? Bli Södertälje kommuns nästa nämndsekreterare! Brinner du för demokrati och samhällsfrågor? Har du en högskoleexamen inom statsvetenskap, juridik eller offentlig förvaltning och vill se din kompetens komma till nytta i praktiken? Som nämndsekreterare hos oss får du ett ansvarsfullt uppdrag där du arbetar mitt i den politiska beslutsprocessen och ser till att det demokratiska maskineriet rullar smidigt och rättssäkert. Om du trivs i en dynamisk, politiskt styrd organisation, vill bidra till positiv samhällsutveckling och utvecklas i din yrkesroll – då är detta jobbet för dig! Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Du blir en del av Stadskansliet, en arbetsplats med högt engagemang och flera kompetenta kollegor i samma roll. Vi har ett stödjande arbetsklimat och erbjuder goda möjligheter till både kompetensutveckling och interna karriärvägar. På stadskansliet arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår egen verksamhet och du kommer bli en viktigt del i detta. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära erfarna ledare och förtroendevalda, samtidigt som du själv växer professionellt.
Vem är du?
Som nämndsekreterare är du en nyckelperson i kommunens beslutsprocesser. Du kommer att:
Samordna och kvalitetssäkra beslutsunderlag och protokoll inför nämndernas möten.
Ge råd och stöd till politiker och tjänstepersoner i ärendeberedning och tolkning av kommunallagen
Delta aktivt i beredningsmöten och stödja politikerna i deras beslutsfattande.
Bidra till att utveckla enhetens arbetsmetoder och processer för ännu smidigare arbetssätt.
Driva och medverka i förbättringsarbete som stärker kommunens interna effektivitet och kvalitet
Den första tiden kommer du ha en utsedd "mentor" som ansvarar för din introduktion och hjälper dig att komma in i arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller annat relevant område.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (du uttrycker dig klart och professionellt)
Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor.
Arbetslivserfarenhet som nämndsekreterare eller av att ansvara för beslutsprotokoll i andra sammanhang.
Meriterande:
Erfarenhet av systemet Ciceron Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som är strukturerad och noggrann med öga för detaljer. Du har en analytisk förmåga och kan tolka regelverk och information på ett tryggt sätt. Samtidigt är du självgående och tar ansvar, men uppskattar också samarbete och är duktig på att bygga goda relationer. Du är flexibel och håller dig lugn även när förutsättningarna ändras, och du har förmågan att prioritera och organisera ditt arbete effektivt även under tidspress. Kort sagt, du gillar ansvar och har drivet som krävs för att hålla ordning på komplexa processer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Johan Karlsson johan.karlsson@sodertalje.se Jobbnummer
9957838