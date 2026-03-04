Nämndsekreterare
Vi söker en nämndsekreterare till ett spännande uppdrag
Uppdragsbeskrivning
Start så fort som möjligt, tom 30 juni
Arbetstid 75%
Ansvara för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden, inklusive för- och efterarbete i processerna
OBS! Kommunstyrelsemöten är kl 13.30- ca 17, kommunfullmäktige är kvällstid från 18- ca 21. Båda har avslut utifrån behov, dvs alla ärenden ska hanteras innan mötet avslutas. KS är 31 mars, 5 maj, 2 juni och 16 juni (ev ställs det sista in), KF är 16 april, 21 maj och 17 juni.
Stöd till politiker och chefer i processerna
Hantera arvodering efter sammanträden
Kontakt med respektive ordförande inför möten
Fördel med erfarenhet av ärendehanteringssystemet Lex
Möjlighet att jobba på distans max 2 dagar per vecka, utifrån verksamhetens behov
Krav erfarenhet och utbildning
Erfarenhet av att vara sekreterare på kommunstyrelse och kommunfullmäktige krävs, minst ett år
Adekvat utbildning för uppdragets genomförande
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
