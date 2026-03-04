Nämndsekreterare

Quest Consulting Sverige AB / Administratörsjobb / Nykvarn
2026-03-04


Vi söker en nämndsekreterare till ett spännande uppdrag
Uppdragsbeskrivning
Start så fort som möjligt, tom 30 juni
Arbetstid 75%
Ansvara för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden, inklusive för- och efterarbete i processerna
OBS! Kommunstyrelsemöten är kl 13.30- ca 17, kommunfullmäktige är kvällstid från 18- ca 21. Båda har avslut utifrån behov, dvs alla ärenden ska hanteras innan mötet avslutas. KS är 31 mars, 5 maj, 2 juni och 16 juni (ev ställs det sista in), KF är 16 april, 21 maj och 17 juni.
Stöd till politiker och chefer i processerna
Hantera arvodering efter sammanträden
Kontakt med respektive ordförande inför möten
Fördel med erfarenhet av ärendehanteringssystemet Lex
Möjlighet att jobba på distans max 2 dagar per vecka, utifrån verksamhetens behov

Krav erfarenhet och utbildning
Erfarenhet av att vara sekreterare på kommunstyrelse och kommunfullmäktige krävs, minst ett år
Adekvat utbildning för uppdragets genomförande

Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9777778

