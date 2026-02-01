Nämndsekreterare
2026-02-01
Vill du ha en nyckelroll i en förvaltning som växer, utvecklas och gör skillnad för göteborgarnas vardag? Idrotts- och föreningsförvaltningen befinner sig på en spännande tillväxtresa med fler uppdrag, ett ökat ansvar och höga ambitioner för framtiden.
Med anledning av att vår nuvarande nämndsekreterare går vidare till nya utmaningar söker vi nu en ny kollega som vill ta ansvar för och vidareutveckla en central och kvalificerad funktion i organisationen. Som nämndsekreterare har du en central roll i förvaltningen med ett övergripande ansvar för nämndsprocessen. Du arbetar nära förvaltningschef, presidium och nämndens politiker och är sekreterare vid presidie- och nämndsammanträden.
Du kommer att tillhöra den nybildade enheten kansli och kommunikation. Kanslifunktionen har ett förvaltningsövergripande ansvar för att styra, samordna och stödja arbetet inom ärendehantering, registratur och arkiv. Det innebär att säkerställa att ärenden bereds och hanteras rättssäkert och enhetligt, att ge stöd för korrekt hantering av allmänna handlingar och diarieföring samt att utveckla och kvalitetssäkra arkivprocessen så att information bevaras, gallras och tillgängliggörs enligt lag. Enheten ingår i avdelning Utveckling och styrning, som har en strategisk och samordnande funktion inom flera förvaltningsövergripande områden. Avdelningen ansvarar bland annat för IT, säkerhet, kommunikation, miljö, digitalisering och kansli.
Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor, bidra till utvecklingen av moderna, effektiva och rättssäkra arbetssätt och vara med och stärka förvaltningens viktiga samhällsuppdrag - att göra Göteborg friskare.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att samordna och administrera ärenden till och från nämnd och presidium samt att säkerställa en rättssäker, effektiv och modern nämndadministration. Du ger kvalificerat stöd till chefer och handläggare i handläggningsfrågor kopplat till tjänsteutlåtanden, nämndprocess och kommunaljuridik, och fungerar som expert och bollplank i dessa frågor.
Du ansvarar för att riktlinjer, rutiner och styrande dokument inom nämnd- och ärendehantering hålls aktuella och kommuniceras i organisationen. I rollen ingår också att omvärldsbevaka och hålla förvaltningen uppdaterad kring relevant lagstiftning, förarbeten, domar och vägledningar.
Vidare ingår att:
- utbilda handläggare i ärende- och nämndhantering
- delta i interna och externa nätverk
- arbeta med utveckling av nämndsprocessen och digitala arbetssätt
- ansvara för eller medverka i utredningar, projekt och särskilda uppdrag vid behov Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- relevant universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis inom offentlig förvaltning, juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- flerårig erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller motsvarande kvalificerad roll inom offentlig verksamhet
- god kunskap om kommunal organisation, nämndsprocess och offentlighets- och sekretesslagstiftning
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- god IT-vana och erfarenhet av elektronisk ärende- och dokumenthantering
Det är meriterande om du har erfarenhet från Göteborgs Stad eller annan större offentlig organisation.
Som nämndsekreterare är du självgående, strukturerad och noggrann med god helhetssyn. Du är trygg i din roll, har mod att ta ledning i dina frågor och trivs med att arbeta nära både politiker och tjänstepersoner. Du är serviceinriktad, flexibel och samarbetsorienterad, samtidigt som du har en stark analytisk förmåga och ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Då nämndarbetet är styrt av tydliga tidsramar behöver du vara stresstålig och ha god förmåga att prioritera. Du delar Göteborgs Stads värdegrund och bidrar till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat.
Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi på Idrott & förening erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att växa och utvecklas. Du blir
delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid. Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Kim Erefalk kim.erefalk@ioff.goteborg.se 031-3682121
9715862