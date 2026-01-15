Nagelteknolog sökes

Hoang, Anna / Hälsojobb / Ystad
2026-01-15


Lisa Beauty & Nails är en skönhetssalong i Ystads centrum. Vi behöver anställa en nagelteknolog som kan göra vacker nageldesign med gel och akryl, även pedikyr. Du måste ha utbildning och yrkeserfarenhet.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: lisabeautynails99@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelteknolog sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hoang, Anna
Vädergränd 4 (visa karta)
271 34  YSTAD

Arbetsplats
Lisa Beauty & Nails

Jobbnummer
9687210

