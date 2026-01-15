Nagelteknolog sökes
Hoang, Anna / Hälsojobb / Ystad Visa alla hälsojobb i Ystad
2026-01-15
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hoang, Anna i Ystad
Lisa Beauty & Nails är en skönhetssalong i Ystads centrum. Vi behöver anställa en nagelteknolog som kan göra vacker nageldesign med gel och akryl, även pedikyr. Du måste ha utbildning och yrkeserfarenhet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: lisabeautynails99@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelteknolog sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hoang, Anna
Vädergränd 4 (visa karta
)
271 34 YSTAD Arbetsplats
Lisa Beauty & Nails Jobbnummer
9687210