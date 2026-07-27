Nagelteknolog
N A Nailspa AB / Hälsojobb / Nyköping Visa alla hälsojobb i Nyköping
2026-07-27
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Nu söker vi fler nagelteknologer in till vårt team!!💅🏼
Vi söker dig som har yrkes intresse och inte är rädd för nya utmaningar.
Är du kreativ? Har de extra ögat för små detaljer? Gillar utmaningar, kan arbeta självständigt och ha positiv arbetsmoral.
▪️ Vi kräver att du som nagelteknolog har erfarenheter i arbete med förstärknings materialet Gele.
▪️ Du skall ha erfarenheter med den elektriska filen.
▪️ Du behöver har grundläggande utbildning inom manikyr och pedikyr.
▪️ Bifoga eller länka oss ditt sociala media konto, där vi kan observera över ditt tidigare arbete inom branschen för större chans till jobb.
Vi ser gärna att du är en glad och en service minded person som kan hålla kunden sällskap.
Känns det som om du skulle passa in i teamet?
📩 Ansök nu och skicka in ditt CV till
Hälsingar, NA Nailspa team 💕 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: Ngapham7989@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "nagelteknolog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N A Nailspa AB
(org.nr 559146-1305)
Västra Storgatan 14 (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Kontakt
Na Pham Ngapham7989@gmail.com 0731598888 Jobbnummer
10013516