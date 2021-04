Mynewsdesk Content söker produktionsledare - MyNewsdesk AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

MyNewsdesk AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-12Vår produktionsledare väntar tillökning och Mynewsdesk Content är på jakt efter hennes ersättare. Detta föräldravikariat innebär cirka 50 procent produktionsledning och 50 procent som skribent/strateg. Det är en nyckelroll i teamet och rollen kräver ordning och reda, ett stort driv och en förmåga att ständigt identifiera förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och är serviceinriktad. Du måste vara bekväm vid att delegera och följa upp andras leveranser och ge feedback.Start: Juli 2021Varaktighet: Oktober 2022Vad du ska göra:Resursplanering och ansvar för att fördela all inkommande produktion från kunder och från marknadsavdelningen på Mynewsdesk.Huvudansvarig för aktuellt produktionsprogram och att verktyget används på rätt sätt av samtliga content creators i teamet.Ansvarar för att produktionsflöde och kvalitetssäkring efterlevs samt att utveckla, förbättra och implementera arbetsflöden och kvalitetssäkring.Sätta budget för produktion per månad, per område, per person tillsammans med Head of Content.Rapportera, följa upp lönsamhet för produktion per content creator.Planera och leda produktionsmöten.Hålla uppstartsmöte med kunder samt skriva texter (t.ex. pressmeddelande, kundcase och blogginlägg) åt dem.Korrekturläsa.Bistå med research och framtagning av material i diverse strategiuppdrag.Vi ser gärna att du:Har minst 2-3 års erfarenhet från PR-byrå eller likvärdigtGärna har några års erfarenhet som skribent (journalist, copywriter)Kan skriva obehindrat på svenska och engelskaÄr serviceinriktadÄr administrativt lagdOm Mynewsdesk ContentMynewsdesk Content är en inhouse contentbyrå på Mynewsdesk. Vi hjälper våra kunder att skapa innehåll (film, foto, text, innehållsstrategi) för alla kanaler - digitala, sociala och tryckta. Utifrån kundens behov skräddarsyr vi vårt erbjudande och hjälper till från första idé till publicering och uppföljning. Vi har stor erfarenhet av globala varumärken och producerar innehåll på ett flertal olika språk.Vårt erbjudande:Mynewsdesk erbjuder en välkomnande och inkluderande miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion eller funktionsvariation erbjuder vi lika möjligheter för alla. På Mynewsdesk blir du en del i ett företag med kompetenta och vänliga individer som tillsammans arbetar för att bidra till företagets fortsatta utveckling.Känner du dig intresserad av oss och den här rollen? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.Hur du ansökerVi kommer arbeta löpande med urvalet och känner du att rollen låter intressant så tveka inte att söka tjänsten redan idag! Du ansöker genom att klicka på länken, fylla i formuläret och bifoga ett personligt brev och CV.Är du nyfiken på hur det är att arbeta på Mynewsdesk, så kolla gärna in länken som tar dig till vår karriärsida. eller kolla in vårt Instagram @mynewsdesk ( https://www.instagram.com/mynewsdesk/). Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-12Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-29Mynewsdesk AB5686198