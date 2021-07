myNanny barnvakt Upplands-Bro, nanny / barnpassning 1 gånger/vec - Ycla AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Upplands-Bro

Huvudrubrik (används vid sporadiska upplägg): myNanny barnvakt KOMMUN, nanny / barnpassning flexibla timmar

På myNanny barnvakt är vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa barnpassning. Var med och dela glädjen av att passa barn och göra skillnad för familjer runtom i Sverige! Som nanny hos myNanny har du ett flexibelt, givande & glädjefyllt extrajobb hos som ett av Sveriges ledande företag för barnpassning. Just nu vill rekordmånga familjer ha nannies från myNanny och det är med glädje som vi nu utökar myNanny-familjen med flera duktiga och passionerade barnvakter!

Varför arbeta med barnpassning på myNanny?
Mycket flexibelt extrajobb, vanligtvis arbetar du 2-4 timmar / veckan
Bra lön, 90 till 130 kr / timmen beroende på avstånd till familjen
Viktig och relevant merit för framtida jobb
Du är alltid försäkrad under barnpassningen
Kontinuerligt stöd från din personliga kontaktperson som är specialist på barnpassning på myNanny

Passar du som barnpassare på myNanny? Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och lekfull med ett genuint engagemang för barn
Tidigare har passat ett eller flera barn (0 - 6 år) helt självständigt
Kan arbeta flexibelt både vardagar och helger som nanny

En av våra många familjer som behöver hjälp nära dig:
Vad som krävs av dig som söker arbetet: Erfarenhet av barnpassning i åldrarna 0-6 år.
Antal barn och ålder: 1 barn, 3 år
Dagar och tider: Familjen vill ha hjälp vid sporadiska tillfällen (1-2 dagar i veckan, från ca kl 15:00) Familjen söker en flexibel barnvakt, familjen behöver ibland hjälp vid kort varsel. Familjen bor en bit från förskolan, körkort är en fördel!
Önskat startdatum för barnpassningen: Omgående!
Barnpassningen sker hemma hos familjen
Plats är myNanny barnvakt Upplands-Bro

2021-07-08
Sista dag att ansöka är 2021-07-21
YCLA AB
myNanny
19730 Bro