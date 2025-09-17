MW Group söker tekniker
MW Group AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MW Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Ekerö
eller i hela Sverige
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.
Vi söker fler skickliga tekniker, montörer och installatörer till vårt växande team! Som anställd hos oss arbetar du ute hos våra företagskunder inom olika branscher, vilket gör att arbetet blir både omväxlande och utvecklande.
Om rollen
Du kommer att arbeta med installation, service och underhåll där uppdragen varierar beroende på kund och kan bland annat innebära:
* Installation av larm, passersystem och kameraövervakning
* Montering av lås och säkerhetskomponenter
* Kabeldragning och annan teknisk installation
* Felsökning, service och support på plats hos kund
Arbetet sker både självständigt och i team, alltid med fokus på kvalitet och service.
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av installationer inom larm, lås, passage, kabeldragning eller liknande.
* Är noggrann, praktiskt lagd och tycker om tekniska utmaningar.
* Har B-körkort.
* Är flexibel och trivs med varierande arbetsmiljöer.
* Kan tala och skriva obehindrat på svenska.
Det är meriterande om du har
* Bakgrund inom el eller svagström.
* Bakgrund ifrån Försvarsmakten eller försvarsindustrin.
Vi erbjuder
* Spännande och varierande uppdrag hos olika företagskunder.
* Möjlighet till kompetensutveckling och breddning inom området.
* Ett team där vi stöttar varandra och delar kunskap.
* Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal.
Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Group AB
(org.nr 559142-7629), https://mwgroup.se/ Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9512622