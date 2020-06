Must Söker Specialist På Fysisk Säkerhet - Försvarsmakten - Övriga jobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Försvarsmakten

Försvarsmakten / Övriga jobb / Stockholm2020-06-17Om enhetenDen militära säkerhetstjänsten leds och inriktas av Säkerhetskontoret vid den Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST). Inom Säkerhetskontoret ansvarar Säkerhetsskyddsavdelningen (SÄKS) för den militärstrategiska ledningen av säkerhetsskyddstjänsten. Informationssäkerhetssektionen där tjänsten är placerad, sorterar under SÄKS, och ansvarar bland annat för ärenden rörande informationssäkerhet och fysisk säkerhet.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom specialist med inriktning på fysisk säkerhet är du en av MUST experter som från strategisk nivå inriktar säkerhetsskyddet i Försvarsmakten. Du kommer i huvudsak arbeta med att ge stöd till verksamheten när administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsskyddsåtgärder behöver implementeras för att skydda våra anläggningar, materiel, verksamhet och information. I rollen ingår att värdera säkerhetsskydd inom ramen för hemställan om samråd från försvarsmyndigheterna. I din roll ingår även att genomföra tillsyn, kontroller och utredningar samt att utbilda inom området fysisk säkerhet. MUST kommer de närmaste åren omarbeta samtliga regelverk, stödjande handböcker och utbildningar. Du är tillsammans med dina kollegor en viktig del i det kommande utvecklingsarbetet inom säkerhetsskyddsområdet.2020-06-17En för tjänsten relevant officersexamen, civil akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sättDokumenterad flerårig erfarenhet av fysiskt säkerhetsarbete inkluderat kunskaper om lagar och regelverk, inom området säkerhetsskyddErfarenhet av att arbeta med offentlighets- och sekretesslagstiftningen, skyddslagen samt säkerhetsskyddslagstiftningenMycket god förmåga till uttryck i tal och skrift på svenskaGoda kunskaper i engelskaB-körkortMeriterande:Erfarenhet av säkerhetshandläggning relaterat till skyddsobjekt, skyddade transporter, explosiva varor, vapen och ammunitionErfarenhet av informationssäkerhetsarbete genom regelverk och uppföljning, tillsyn och kontrollerSäkerhetsskydds- eller säkerhets-/IT-säkerhetschefsutbildning, civil eller inom FörsvarsmaktenErfarenhet från stabsarbete på regional eller central nivå inom FörsvarsmaktenErfarenheter av skydd mot RÖSErfarenhet av ärendehandläggning vid statlig myndighetErfarenhet från internationella militära insatserVi tror att du som person är nyfiken, initiativrik, kreativ och självgående samt har förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp. Vidare förväntar vi oss att du kan förmedla din kunskap och växla mellan långsiktigt arbete och handläggning med mycket korta tidsförhållanden. Den strategiska nivån på arbetet innebär att du behöver kunna vara analytisk och ha förmågan att identifiera och beskriva brister och problem, samtidigt som du är pragmatisk och lösningsfokuserad. En stor del av vårt arbete sker i samarbete med andra enheter inom MUST, Försvarsmakten och andra myndigheter vilket ställer krav på en förmåga att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer. Vi ser det även som viktigt att du har ett gott omdöme, professionell inställning och hög integritet. I tjänsten ingår nationella och internationella resor inom ramen för vår tillsynsverksamhet.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖvrigtTjänsten är placerad på Högkvarteret i Stockholm och är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Befattningen är öppen att söka för både civil och militär personal. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, svenskt medborgarskap är ett krav. Tillträde sker enligt överenskommelse.För information om rekryteringsprocessen:Frågor om rekryteringsprocessen mejlas till hkv-rekrytering-must@mil.se , vänligen skriv "specialist på fysisk säkerhet" i ämnesraden.Fackliga representanter:Fackliga representanter är Anders Markow för SACO/Försvar, Roger Ericsson för OFR/O och Lise-Lotte Larsson för SEKO, vilka nås via 08-788 75 00. Robert Oidermaa för OFR/S nås via 08-402 40 11.Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2020-08-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.-------------------------------------------------------Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet härVarje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-08-09Försvarsmakten5268772