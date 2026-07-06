Musiklärare, vikariat 80% till Humlemadskolan
Burlövs kommun, Humlemadskolan / Grundskollärarjobb / Burlöv Visa alla grundskollärarjobb i Burlöv
2026-07-06
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Nu söker vi en positiv och engagerad musiklärare för ett vikariat under läsåret 2026/2027.
Vill du bli en del av ett professionellt och härligt team på Humlemadskolan?
Tjänsten är på 80% (ledig fredag varje vecka) med musikundervisning i årskurserna 1-6.
Goda relationer till elever och kollegor är viktiga framgångsfaktorer för oss. Alla elever ska känna sig trygga och sedda! Som lärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inspirera, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå goda resultat.
Som musiklärare på Humlemadskolan arbetar du med fokus på musikämnet. Du kommer även vara delaktig i andra pedagogiska delar som tex läxhjälp och rastvärd. Du träffar alla våra elever på skolan och bygger upp en relation med dem. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din egen undervisning. Till ditt stöd finns arbetslaget och EHT genom till exempel handledning och konsultation av specialpedagog, kurator och skolpsykolog.
Du deltar aktivt i det kollegiala utvecklingsarbetet och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor. Skolan har ett kollegialt lärande där såväl ämnes- som allmändidaktiska frågor får plats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig i ämnet musik.
Du brinner för att göra musikämnet tillgängligt för våra elever. Du är väl förtrogen med bedömning och styrdokumenten. Du trivs med att ta eget ansvar för ditt ämne, men också med att arbeta i team med andra lärare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är en trygg pedagogisk ledare och som hittar vägar för att motivera och organisera för ett gott lärande. Du tycker det är roligt att engagera dig i skolgemensamma aktiviteter där musik är en del.
Intervjuer sker löpande samt under vecka 32.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 1/9 eller överenskommelse, upphör: 2027-06-17 .
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335665". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Humlemadskolan Kontakt
Rektor
Jenny Kronqvist jenny.kronqvist@burlov.se +46406256227 Jobbnummer
9993516