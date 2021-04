Musiklärare till Murbergskolan och Gerestaskolan - Härnösands Kommun - Grundskolelärarjobb i Härnösand

Härnösands Kommun / Grundskolelärarjobb / Härnösand2021-04-15Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.Två av Härnösands kommuns grundskolor, Gerestaskolan och Murbergsskolan, söker nu legitimerad lärare i musik åk 4-6 för en delad tjänst med undervisning på båda skolorna.Murbergsskolan är en 3-6-skola med ca 230 elever. Gerestaskolan är en F-6 skola med ca 400 elever.Båda skolorna har ett fantastiskt läge med naturen som närmsta granne. Vi satsar framåt på tillgängliga och rörelsefrämjande miljöer samt arbetar för att utveckla våra digitala lösningar.Från höstterminen 2021 har vi nu behov av lärare 100 procent med undervisning i musik. Tjänsten är delad mellan skolorna med ungefär 50 procent undervisning på respektive skola. I praktiken halva veckan på vardera skola.Tjänsten innebär daglig undervisning musik i klasserna 3-6 eller 4-6.Du ansvarar för att självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du kommer att arbeta med kollegialt lärande och med verksamhetens utvecklingsfrågor i samarbete med dina kollegor och skolledning. Du ansvarar för att ta hand om dina undervisningslokaler och dess material på ett hållbart sätt. I ämnet musik ansvarar du för att vara delaktig och ta ett aktivt ansvar för skolövergripande projekt så som till exempel skolavslutning.Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en skola där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför pågår även en ständig utveckling av värdegrundsarbetet och anpassningar av lärmiljön. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.Du är väl insatt i skolans styrdokument och arbetar utifrån läroplanens mål. Du tycker om att ta ansvar och besitter förmågan att arbeta självständigt. Du har även god samarbetsförmåga och har gärna erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande tillsammans med andra. Du är professionell i ditt bemötande och har en god förmåga att kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en mycket god ämneskompetens samt god digital kompetens. Du har förmågan att göra din undervisning stimulerande för eleverna. Du tror på att alla kan lyckas och kan göra individuella anpassningar så att varje elev kan utvecklas från sin nivå. Med tålmodighet, lugn och ett lågaffektivt förhållningssätt är du beredd att skapa de förutsättningar som krävs.2021-04-15Du har lärarexamen och lärarlegitimation i musik med behörighet upp till årskurs 6 eller motsvarande.För att få börja arbeta inom skola, förskola eller fritidshem krävs även ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.Om det saknas sökanden som har legitimation enligt ovan kan andra sökanden eventuellt bli aktuella, då i form av en tidsbegränsad anställning. Önskvärt är att du då har eftergymnasial utbildning inom området.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Tillsvidareanställning.Lärare i musik 100 procent, med placering ca 50 procent på Murbergskolan och 50 procent på Gerestaskolan.Tillträde augusti 2021.Individuell lönesättning.Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet - i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönsesättningSista dag att ansöka är 2021-04-28Härnösands kommun5694320