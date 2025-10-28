Musiklärare till Hagalundskolan
2025-10-28
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som musiklärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument.
Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling. Tjänsten gäller årskurserna 4-6.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i musik som har ett brinnande intresse för att inspirera barn i deras musikaliska utveckling. Du är målmedveten, strukturerad och ansvarstagande och trivs i ett sammanhang där samarbete är viktigt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hagalundskolan är en enparallellig kommunal skola med cirka 185 elever. Vi har verksamhet inom förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Skolan ligger i Dalby, naturskönt beläget nära Dalby Söderskog, cirka 1 mil öster om Lund.
Vi har ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt som genomsyrar hela skolan och samtliga verksamheter. Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Vi strävar efter gemenskap som ger trygghet och lust att lära.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Lina Lindsjö, biträdande rektor lina.lindsjo@lund.se 046-3597935 Jobbnummer
9577448