Musiklärare till Flatåsskolan - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-04-06I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola.På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärandeskapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultatöka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.2021-04-06Flatåsskolan ligger i Högsbo och är en F-6-skola med ca 500 elever. Vi söker nu en musiklärare.Uppdraget innebär att du ansvarar för undervisning i ämnet musik i framförallt åk 4-6 och i skolans SU-grupp, enligt gällande styrdokument. Vid behov kan även undervisning i klasser på lågstadiet ingå i tjänsten.Ditt uppdrag är att skapa en miljö som präglas av struktur, kreativitet och lust att lära.Du bidrar med engagemang och idérikedom att i samarbete med skolans pedagoger utveckla det skolövergripande arbetet, där traditioner och andra ämnesövergripande aktiviteter skapar gemenskap, sammanhang och lust att lära.Du är flexibel och du arbetar systematiskt för att skapa en tydlig och stimulerande lärmiljö för eleverna i klassen.Du skapar varma och tillitsfulla relationer med våra elever och deras vårdnadshavare, och du hittar och goda former för samverkan mellan hem och skola.Du följer med i aktuell forskning och deltar aktivt i det skolövergripande systematiska kvalitetsarbetet.Du är legitimerad lärare med behörighet i ämnet musik. Du har erfarenhet av att undervisa i ämnet.Du är väl insatt i aktuella styrdokument och du är positiv till frågor som rör skolans utveckling. Du är nyfiken och lyhörd och du tar del av modern forskning.Du trivs med att arbeta både självständigt och i arbetslag och du har ett professionellt förhållningssätt till elever, föräldrar och kollegor.Du är strukturerad, målmedveten, engagerad och trivs med utmaningar. Du har en god förmåga till samarbete, tar egna initiativ och bidrar med arbetsglädje och kreativitet.Välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 Tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Göteborgs kommun5672800