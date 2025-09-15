Musiklärare till Ekillaskolan
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
På Ekillaskolan betonar vi varje elevs rätt att få undervisning på en för honom/henne anpassad nivå. Ekilllaskolan ska vara den plats där samtliga elever och all personal ska trivas och känna trygghet och där eleverna ska lämna skolan med självkänsla och tillförsikt - rustade för fortsatta studier och en bra plats i vuxensamhället. Vi ska finna de vägar och arbetsmetoder som leder till att fler och fler elever för varje år får godkänt i samtliga ämnen, då de lämnar skolan år 9.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad erfaren musiklärare som brinner för att göra skillnad. Hos oss får du en viktig och meningsfull roll med ansvar och delaktighet. Du kommer att vara en del i en vardag där varje elev räknas och i ditt arbete kommer du att göra skillnad.
Som musiklärare på Ekillaskolan undervisar du alla våra elever i ämnet musik, men du är också aktiv i samarbetet med Sigtuna Kulturskola och skolans kulturklasser, en i varje årskurs. Du är en kulturbärare och du har stort ansvar i våra traditioner och produktioner.
Vi ser helst att du är legitimerad i ett ämne utöver musik, vilket det finns utrymme för i tjänsten. Hos oss är du välkommen in i en varm och engagerad miljö där ett fokus på elevernas bästa alltid finns i centrum. En miljö där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning och lärarlegitimation i ämnet musik 7-9 samt ännu ett ämne. Du har erfarenhet av att undervisa i musik för elever på högstadiet. Vi vill att du även ska ha viss erfarenhet av att arrangera produktioner så som föreställningar och i skolan ordinarie traditionsbundna framställningar.
Du drivs av resultat och sätter ambitiösa mål både för dig själv och dina elever. Med tydlig förståelse för vad som krävs för att eleverna ska nå sin fulla potential arbetar du målmedvetet och engagerat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras utveckling
Som lärare och ledare är du kreativ och öppen, du ser utanför boxen, tänker i nya banor och hittar lösningar i utmanande situationer. Du arbetar relationellt och tar aktivt initiativ i olika typer av sammanhang, både i elevgrupper, och i samarbete med kollegor. Du har lätt att skapa nya relationer och att samarbeta. Du har ett inkluderande förhållningssätt och är engagerad i att göra skillnad. Du hittar Win-win-lösningar och har ett prestigelöst fokus på elevernas bästa för att nå så långt som möjligt i progressionen både i grupp och enskilt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!
