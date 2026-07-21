Musiklärare till Byskolan och Österskolan
Lunds kommun / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-07-21
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Som musiklärare på Byskolan och Österskolan får du en unik möjlighet att bygga upp en relativt ny musiksal med god tillgång till material. Som närmsta chef får du en rektor som själv arbetat som musiklärare i många år, samt en biträdande rektor med samma erfarenhet. På så sätt ser vi en stor potential i att bygga upp något unikt tillsammans med dig som brinner för musikämnet, samt det estetiska arbetet på skolan i stort.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare i musik för årskurs F-6. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa i dessa årskurser. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete.
Vi söker dig som är självständig i ditt arbete och ser relationell kompetens som en självklarhet. Som musiklärare behöver du kunna arbeta individuellt, men även i grupp med ditt arbetslag.
Ett tydligt ledarskap är nyckeln till att du ska lyckas i klassrummet och det ledarskapet behöver leda till lust att lära hos eleverna. Vi tror att relationer och glädje tillsammans med en stor portion musikkompetens kommer att ta dig dit.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
På Byskolan strävar vi efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i förskoleklass, i skolan och på fritidshemmet.
Inflytande och demokrati
Det är viktigt för oss att eleverna undervisas i demokratisk anda, bland annat har vi flera råd på skolan med olika inriktningar, som driver frågor som är angelägna. Eleverna är mycket delaktiga i utvecklingen av vår stora skolgård – allt med ett hållbart utvecklingsperspektiv. Skolan har erhållit utmärkelserna "Grön Flagg" och även "Skola för hållbar utveckling". Under 2024 fick skolan också miljöbragdsutmärkelsen från Lunds kommun.
Prisbelönt skolmat
Skolmåltiderna tillagas i skolans eget KRAV-certifierade kök, där de flesta råvaror är ekologiska och närproducerade. Vårt kök har även vunnit White Guide Junior-priser.
Samarbeten och utveckling
Byskolan är en partnerskola vilket innebär att vi kontinuerligt har lärarstudenter under deras praktikperioder och utbyte med Malmö universitet. Skolan är också en del av Riksidrottsförbundets satsning "Rörelseglädje i skolan" som går ut på att öka våra elevers fysiska aktivitet och skapa rörelseglädje. Under 2024 inledde vi ett samarbete med Dan Bornemark och hans musiker för att genom musikglädje arbeta med självförtroende och självkänsla.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Åsa Andersson, rektor asa.andersson@lund.se 046-3594541 Jobbnummer
10007902