Musiklärare Brännaskolan

Brännaskolan ligger på norra Härnön. Skolan ligger naturskönt med närhet till skog och hav som nyttjas flitigt i den dagliga verksamheten. På gångavstånd finns Härnösands bibliotek, teater, Technichus, simhall och friluftsanläggningar. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt tre fritidsavdelningar, skolan har idag ca 310 elever och 40 personal. Skolans ledord som genomsyrar all verksamhet är kunskap, trygghet och glädje.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag med övriga lärare på mellanstadiet. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i musik samt vissa dagar för övriga ämnen på mellanstadiet. Du arbetar efter skollagen, läroplanen samt kommunala mål. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet för undervisning i musik på mellanstadiet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet.
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
God kunskap om digitala verktyg.
Förmåga att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas.
Erfarenhet av att göra anpassningar i undervisningen, som tex. bildstöd. Dina personliga egenskaper
Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla kan lyckas. Du kan kommunicera med vårdnadshavare, elever och kollegor. Du är lyhörd, flexibel och tålmodig. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet som organiserar undervisningen efter elevernas individuella behov och är väl förtrogen med digitala verktyg inom undervisningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Heltid. Tillsvidare med start så snart som möjligt. Om det saknas sökanden som har legitimation enligt ovan kan andra sökande eventuellt bli aktuella och anställning som obehörig lärare kommer då tillämpas. Ersättning
Individuell lönesättning.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Ombud Sveriges Lärare
Jenny Nyberg jenny.h.nyberg@edu.harnosand.se Jobbnummer
9464174