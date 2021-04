Musiklärare Bäckseda skola - vikariat - Vetlanda kommun, Grundskola - Grundskolelärarjobb i Vetlanda

Vetlanda kommun, Grundskola / Grundskolelärarjobb / Vetlanda2021-04-06Vetlanda kommun har totalt 15 olika grundskolor. En handfull av dem finns i centrala Vetlanda och är geografiskt utspridda över stadsdelarna medan nio stycken finns i våra mindre orter på landsbygden.Olika platser, olika skolor men med mycket gemensamt. Det största, och kanske viktigaste, är att vi alltid försöker ha möjligheterna i fokus. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och har ambitionen att alla ska uppleva självtillit, nyfikenhet, lust att lära och en känsla av sammanhang. Att tänka och arbeta lösningsfokuserat tror vi är viktigt för att skapa trygghet och respekt mellan alla på en skola. Vi behöver se varandra som tillgångar.Bäckseda skola är en F-6 skola med drygt 300 elever och ett tiotal nationaliteter. Elever och personal med olika ursprung och religion arbetar sida vid sida. Vi tror att det är en av faktorerna som gör Bäckseda skola till en bra arbetsplats, för både barn och vuxna. En plats där vi är toleranta, goda konfliktlösare och bra på att samarbeta. Där vi utbildar framtidens medborgare helt enkelt.2021-04-06Vi söker en vikarierande musiklärare från vecka 16 med ämnesbehörighet i musik. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i musik för våra elever. Vidare tar du ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Din uppgift är att se varje elev, stärka hans eller hennes tilltro till sin egen förmåga och stimulera till ett livslångt lärande. Viss del av tjänsten kan vara förlagd på Nye skola.Likvärdighet är centralt, alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan. I Vetlanda kommun satsar vi på elevhälsan och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, bland annat genom tvärprofessionella elevhälsoteam. De stödjande funktioner som jobbar barn- och elevnära har vi samlat under samlingsnamnet Resurscentrum, för att kunna dra nytta av varandras kompetenser och öka möjligheterna till tidiga insatser.Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanernas mål. Du bidrar till det kollegiala lärandet och det pedagogiska arbetet samt utvecklar undervisningen för högre måluppfyllelse. Genom kollegialt lärande utvecklar vi undervisningen inom exempelvis kooperativt lärande eller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Som ny lärare hos oss i Vetlanda kommun får du en mentor, en erfaren kollega som fungerar som både lots och bollplank.Vi söker dig som är en trygg och stabil person som är bra på att samarbeta med andra människor, både stora och små. Du är lyhörd och empatisk och lägger stor vikt vid kommunikation. Vi tror också att du är bra på att skapa engagemang och delaktighet och är en person som ser möjligheter framför hinder.Vi söker dig som i ditt ledarskap har förmåga att skapa motivation, delaktighet och engagemang för eleverna i deras lärande. Under perioden som är kvar fram till sommarlovet kommer mycket fokus handla om att hjälpa eleverna med ett arrangemang till skolavslutningen.Vill du jobba hos oss men bor för långt bort för att pendla? Vi hjälper dig gärna. Som kommun har vi möjlighet att hjälpa till med bostad.Vi söker i första hand dig som är legitimerad musiklärare för åk 1-6.Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument samt har ett starkt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: 2021-04-12 Rekrytering sker löpande., upphör: 2021-06-18 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-11Vetlanda kommun, Grundskola5672776