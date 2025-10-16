Musiklärare åk F-6 till Holmaskolan
2025-10-16
Välkommen till Holmaskolan!
Som musiklärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i musik för eleverna i årskurs F-6 samt Anpassad grundskola. Du jobbar nära dina kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är en del av ett engagerat arbetslag som stöttar eleverna i deras lärande. Du kommer även att ha ett mentorskap kopplat till en klass tillsammans med en kollega. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i musik och vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i alla grundskolans årskurser. Har du erfarenhet av arbete som lärare ser vi det som meriterande.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Som person är du kommunikativ och har lätt att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en tydlig ledare och du skapar trygghet och studiero i ditt klassrum. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera eleverna värderar vi högt.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till Holmaskolan- En plats där lärandet blir en upplevelse! Holmaskolan är en grundskola med ca 250 elever som har ett tillhörande fritidshem och en Anpassad grundskola. På vår skola strävar vi efter att göra varje dag meningsfull och engagerande för våra elever. Genom vårt arbete med upplevelsebaserat lärande, där eleverna får utforska och lära genom erfarenheter, skapar vi en miljö som inspirerar till nyfikenhet och kreativitet. Under skoldagen erbjuds tid för samtal, läsande och skrivande som ska ge varje elev möjlighet att utveckla sina färdigheter i kommunikation och därmed bygga upp sitt självförtroende kring sin språkliga kapacitet. Att arbeta språkutvecklande är en självklarhet för alla pedagoger på Holmaskolan. Vi är även stolta deltagare i NTA-programmet (Naturvetenskap och Teknik för Alla), där vi ger eleverna möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande och sin problemlösningsförmåga genom praktiska experiment och samarbeten. Skolans vision: "Goda hållbara relationer och ett professionellt förhållningssätt med elevernas lärande och resultat i fokus".
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
