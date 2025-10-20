Musiklärare 75 %
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
I Motala kommun ska kulturen vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera kulturell mångfald. Många olika aktörer svarar för det samlade kulturutbudet i Motala kommun. Här blandas kommersiella, allmänt finansierade och ideella krafter. Kulturföreningar och arrangörer stöds med bidrag och rådgivning.
Kulturskolans verksamhet omfattar undervisning i estetiska ämnen. Vi finns i egna lokaler i Folkets Hus och på Kulturakademin, båda centralt belägna i Motala, samt ute på många av kommunens skolor. Kulturskolan erbjuder en genrebred utbildning i musik, dans och teater. Här finns ett kreativt kollegium som arbetar ensembleinriktat och över ämnesgränserna. Kulturskolan bedriver också en omfattande utåtriktad verksamhet och våra elever medverkar ofta vid evenemang och arrangemang av olika slag.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Musiklärare på Kulturskolan i Motala. I tjänsten, som omfattar totalt 75 %, ingår rytmikbaserad undervisning i El Sistema förskoleklass, körundervsining för låg- och mellanstadiekörer samt undervisning (rytmik och rörelse) på anpassad grundskola. Allt arbete sker i samarbete med lärarkollegor på skolan. Planering i form av för-/efterarbete, undervisning och administration ingår i arbetsuppgifterna. Viss kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Du som söker har en utbildning till musiklärare på musikhögskola eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du trivs i samarbete med andra och bygger lätt förtroendefulla relationer. Med lyhördhet och prestigelöshet hittar du win-win-lösningar och håller fokus på det gemensamma målet.
Du har god förståelse för hur människor lär och kommunicerar, och anpassar ditt budskap för att nå fram på bästa sätt.
Som person är du trygg, stabil och positiv även i pressade situationer. Du behåller perspektivet och fokuserar på det som verkligen gör skillnad.
Du tänker nytt, ser möjligheter och hittar praktiska lösningar som leder till resultat. När utmaningar uppstår agerar du snabbt och bidrar till framdrift och trygghet i arbetet.
