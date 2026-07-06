Musiklärare 40% till åk F-5, Parkhemsskolan
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Botkyrka Visa alla pedagogjobb i Botkyrka
2026-07-06
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som lärare är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga.
I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö genom ett aktivt arbete i arbetsgruppen. Tillsammans har ni elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du samverkar även med övrig personal på skolan. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade. Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i dina ämnen genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. Du förutsätts arbeta formativt och med digitala verktyg i din undervisning.
Vi erbjuder dig
Du kommer att undervisa i musik i årskurserna F-5. I arbetet ingår även att organisera och leda lucia och skolavslutningar.
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du ska ha god förmåga att skapa bra relationer med elever och föräldrar. Du ska vilja samarbeta tätt tillsammans med kollegorna på skolan.
Du som söker till ossPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Lärarlegitimation i musik
God kunskap i svenska i tal och skrift (språktest genomförs)
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som lärare.
IKT-kunskap (Google)
Erfarenhet av V-Klass
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och resultatsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
Utöver utdrag ur beslatningsresgistret och misstankeregistret genomförs en utökad bakgrundskontroll, enligt Botkyrka kommuns policy.
Provanställning kan förekomma. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten är på 40%, schemalagd måndag och tisdag. Start 12 augusti.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister och misstankeregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Adler Salvius väg 128 (visa karta
)
146 53 TULLINGE Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kristina Büki kristina.buki@botkyrka.se 073-5997910 Jobbnummer
9994444