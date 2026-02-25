Musiklärare 100%
2026-02-25
Nya Munken söker en behörig och inspirerande lärare i musik.
Nya Munken i Linköping är en av Sveriges större fristående skolor. Skolan startade 1993 och bedriver undervisning i årskurs 7-9. Skolan har 24 elever i varje klass och totalt 576 elever.
Vi har engagerade lärare med hög kompetens. Skolan är organiserad i arbetslag och har fyra utvecklingsledare som kompetensutvecklar kollegiet löpande.
Våra kärnvärden är att skapa trygghet, vara engagerade och tänka nytt. Skolan ska vara en trygg och stabil plats där alla elever blir sedda, har lika värde och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. Vår ambition är att ge eleverna goda kunskaper som gör att de står stadigt i framtiden.
Om rollen och musikämnet på Nya Munken
På Nya Munken ser vi musiken som en viktig del av elevernas bildning och personliga utveckling. Alla våra elever har Chromebooks som vi använder som ett integrerat verktyg dagligen för digitalt skapande och musikteori.
Som musiklärare hos oss får du:
Välutrustade lokaler: Vi har ändamålsenliga musiksalar utrustade med en bred instrumentpark för både ensemblespel och enskilt övande.
Digitalt & Analogt: Du väljer själv hur du balanserar det digitala skapandet med det traditionella hantverket; båda möjligheterna finns i skolans gemensamma resurser.
Samarbete: Du och ytterligare en musiklärare samarbetar inom ert ämneslag och du ingår även i ett arbetslag.
Variation: Rollen innefattar undervisning i helklass samt ett mentorskap som du delar med en kollega, och som ger dig möjlighet att följa dina elevers utveckling på nära håll.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som är legitimerad musiklärare för årskurs 4-9. Vi värdesätter att du är trygg i din ledarroll, tillämpar strukturerad undervisning samt har en god förmåga att entusiasmera eleverna och kan möta dem där de befinner sig i sitt musikintresse.
Har du motsvarande arbetslivserfarenhet med kompletterande utbildning är du också välkommen med din ansökan. Det är meriterande om du är behörig i ytterligare ämnen eller har erfarenhet av att leda kör, arrangera skolavslutningar eller arbeta med musikteknik.
Personligt brev, legitimation samt CV skickas till: jobbahososs@nyamunken.se
senast den 7 april 2026.
Intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten besvaras av TF Rektor Nina Petré 013-19 01 802
Fackliga frågor besvaras av Mikael Elfving 013 -19 01 868 eller Viktor Lindberg 013-19 01 894 (Sveriges lärare).
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: jobbahososs@nyamunken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Munken AB
Skogslyckegatan 1g (visa karta
587 26 LINKÖPING Arbetsplats
