Musiker med barn och ungdomsverksamhet
Vi söker dig som vill arbeta med barn-och ungdomsverksamhet och/eller musikverksamheten i Ärtemarks pastorat under läsåret 2026 - 2027 då vi har en föräldraledig kollega!
Ärtemarks pastorat består av 3 församlingar i och omkring Bengtsfors i vackra nordvästra Dalsland. Vi har 5 kyrkor och ett kapell där vi har regelbunden verksamhet av olika slag. Du kommer att jobba nära pastoratets präster, musiker och barnpedagoger.
I arbetet med barn och ungdom ingår att vara med och driva veckogrupper inom minior- och juniorverksamhet tillsammans med en erfaren kollega. Det finns också möjlighet att vara en del av konfirmandverksamheten.
I arbetet inom musikverksamheten ingår att spela på gudstjänster, veckomässor, andakter och förrättningar (dop, vigslar och begravningar) samt ha en juniorkör. Konserter, lucia och större högtider och kyrkfester planeras och genomförs tillsammans med kollegor.
Vi söker främst någon som kan ta både barn-och ungdomsdelen samt musikdelen, men det är möjligt att söka bara det ena.
Utbildning är meriterande.
Körkort och tillgång till bil krävs.
Du måste vara medlem i Svenska kyrkan och dela dess grundläggande värderingar och kristna tro.
Anställning sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse (sensommar). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
e-post/Ärtemarks pastorat, Karlsbergsvägen 17, 666 31 Bengtsfors
E-post: artemarks.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musikpedagog".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ärtemarks Pastorat
(org.nr 252003-7355), http://svenskakyrkan.se/bengtsfors
Karlsbergsvägen 17 (visa karta
)
666 31 BENGTSFORS
För detta jobb krävs körkort.
Pastorsämbete Ärtemark Pastorsexp
