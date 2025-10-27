Musikbibliotekarie/Arkivarie
2025-10-27
Malmö Opera är musikdramatikens hjärta och röst i Skåne. Huset invigdes 1944 och är centralt placerat i Öresundsregionen, bara 20 minuter från Köpenhamn. Scenen är en av de största i Europa och den amfiteaterformade salongen rymmer 1500 besökare. Vi spelar klassisk, modern och nyskriven musikdramatik. Malmö Opera har drygt 285 tillsvidareanställda och 500-700 pjäsengagerade per spelår. Under ett spelår producerar vi drygt 300 föreställningar för stora scenen samt för barn-, ungdoms- och turnéverksamheterna.Vi söker nu en musikbibliotekarie som blir en viktig del av vårt team med ansvar för allt notmaterial för Malmö Operas ensembler.
Som musikbibliotekarie ansvarar du för att tillhandahålla, färdigställa och kvalitetssäkra notmaterial till våra produktioner i enlighet med riktlinjer, rutiner och fastställda deadlines. Du ansvarar även för att underhålla, kurera och vidareutveckla Malmö Operas musikbibliotek och arkiv.
Rollen innebär breda kontaktytor inom verksamheten och du blir en central del i våra konstnärliga processer. För att trivas och lyckas hos oss behöver du ha ett metodiskt och noggrant arbetssätt, samtidigt som du är lösningsorienterad och trivs med att samarbeta nära våra konstnärliga team.
Du rapporterar till Orkester- och körchef.
• Relevant högskoleutbildning
• Mycket god kunskap om notmaterial (partitur, orkesterstämmor, klaverutdrag)
• Flerårig erfarenhet av arbete i orkester- eller musikteatermiljö
• Erfarenhet av arkiv- och biblioteksarbete
• Mycket god datavana
• Mycket god kompetens i notbehandlingsprogram (ex. Dorico, Sibelius, Finale) samt Acrobat och Excel
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Mycket god samarbetsförmåga
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och strukturerat
Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med inledande provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
