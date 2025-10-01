Musikbibliotekarie
2025-10-01
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.Kungl. Musikhögskolans bibliotek är en central resurs för studenter och forskare men är också öppet för allmänheten.
Vi söker nu en musikbibliotekarie, anställningen är på heltid tillsvidare,
Om arbetsplatsen
KMH:s bibliotek är ett specialbibliotek med musikinriktning. Personalstyrkan består endast av tre bibliotekarier. Arbetsuppgifterna är både många, roliga och varierande. Ett nära samarbete både på biblioteket och även med andra delar av lärosätet är nödvändigt.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som musikbibliotekarie vid KMH kommer du att spela en nyckelroll i att tillhandahålla och utveckla bibliotekets tjänster. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Katalogisering av noter, böcker och annat material i bibliotekets katalog.
• Hantering och utveckling av, samt kontakt med leverantörer av databaser och andra digitala resurser.
• Ansvar för registrering av forskningspublikationer och studentarbeten i DiVA.
• Arbeta i bibliotekets informationsdisk och ge kvalificerad service till studenter, personal och allmänhet.
• Ansvara för att beställa och hantera kurslitteratur till studenter med läshinder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap
• God kunskap om musik - inom alla genrer.
• Förmåga att läsa och förstå noter.
• Erfarenhet av katalogisering, särskilt inom noter och musikmaterial.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete vid ett musikhögskolebibliotek
• Erfarenhet av DiVA eller liknande publiceringssystem.
• Erfarenhet av arbete i informationsdisk. Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, självständig, flexibel och engagerad, samt har god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du kombinerar specialkunskap med daglig användarservice. I denna anställning är det viktigt att du har en god serviceförmåga samt är pedagogisk.Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv anda på arbetsplatsen. Du har förståelse för och tycker om att arbeta i en konstnärlig miljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
KMH eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.
Ytterligare information
Bibliotekschef, Karin Nordgren, tel: 08-57210810 mail: karin.nordgren@kmh.se
Facklig information: OFR/ST, Erik Metall erik.metall@kmh.se
Saco-s, Karl Asp karl.asp@kmh.se
Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan, personligt brev och cv, senast den 22 oktober 2025. Diarienr 25/450. Du ansöker via knappen "ansök" nedan.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen. Ersättning
