Museivärd, 16% - tillsvidare
2026-01-15
Vill du vara med och skapa upplevelser och sammanhang där världen kommer närmare?
Vid Världskulturmuseerna arbetar vi med att levandegöra världens kulturer - med kunskap, omsorg och i dialog. Våra fyra museer i Stockholm och Göteborg är platser där historia, samtid och framtid möts genom samlingar, berättelser och forskning.
Vi erbjuder publika upplevelser som väcker nyfikenhet och eftertanke, skapar engagemang för globala frågor och ger nya perspektiv på vår gemensamma värld. Hos oss får kulturarv, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter ta plats - tillsammans med människorna i vår omvärld.
Vi tror på att arbeta tillsammans över gränser. Idag är vi cirka 150 medarbetare som på olika sätt bidrar till vår gemensamma uppgift.
Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att med engagemang och nyfikenhet aktivt välkomna våra besökare till, samt berätta om, vår verksamhet vid våra tre stockholmsmuseer Medelhavsmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och digitala utbud. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar, svarar på besökares frågor på plats, i telefon eller digitalt, bemannar entré och butik, genomför dagliga publika visningar och besöksundersökningar. Vidare svarar du för daglig tillsyn av utställningar och publika lokaler samt agerar vid larm- och nödsituationer. I arbetet ingår även förberedelser, genomförande och återställande vid lokaluthyrning och programverksamhet.
Som museivärd ingår du i ett värdteam. Du har schemalagd arbetstid som innebär arbete både morgon, dagtid, kvällar och helger. Du bidrar med engagemang och idéer och samarbetar väl med kollegor för att på bästa sätt tillgodose alla besökares behov och erbjuda en förstklassig besöksupplevelse.Kvalifikationer
Formella skall-krav
* Avslutad relevant gymnasieutbildning
* Erfarenhet av bemötande och värdskap inom besöks- eller turistnäring
* Erfarenhet av att arbeta med grundläggande konferensteknik till möten och programaktiviteter
* Erfarenhet av att hantera enskilda besökare, samt små och stora grupper
* Erfarenhet av biljett-, bokning- och kassahantering
* God förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska och engelska i tal och skrift
Skall-krav personliga egenskaper
* God samarbetsförmåga
* Relationsbyggande
* Serviceminded
* Problemlösning
Meriterande
* Eftergymnasial utbildning med inriktning mot servicesektorn
* Flerårig erfarenhet av guidade visningar
* Ytterligare språkkunskaper
* Erfarenhet av att arbeta med sociala medier
De personliga egenskaperna är kritiska för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Därför är dessa en del av skall-kraven.
ÖVRIGT
