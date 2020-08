Museitekniker - Moderna Museet Malmö - Moderna Museet - Möbelsnickarjobb i Malmö

Moderna Museet / Möbelsnickarjobb / Malmö2020-08-25Vikariat, 75 %, 2020-10-19 - 2021-05-31Moderna Museet är en statlig myndighet med nationellt ansvar för samling av modern och samtida konst. Samlingen är en av Europas främsta i sitt slag. Museet har ett rikt och omfattande program för utställningar, samlingsorienterade projekt och pedagogisk verksamhet med stor internationell räckvidd. Utbytet med konstinstitutioner världen över är omfattande. Museet finns i Stockholm och Malmö.ArbetetModerna Museet Malmö är en liten och flexibel arbetsplats. I tjänsten som museitekniker ingår därför olika typer av arbetsuppgifter som alla är lika viktiga för verksamheten: bland annat att planera och leda det tekniska arbetet inför olika utställningar och projekt, samt ansvara för löpande drift av museets lokaler i Malmö. Arbetet sker i nära samarbete med en tillsvidareanställd teknikerkollega och med ytterligare tekniker som anlitas vid behov under installationsperioder. Arbetet är huvudsakligen förlagt dagtid, måndag till fredag, men kvälls- och helgarbete förekommer. Arbetet kan innehålla tyngre lyft och arbete på hög höjd.Huvudsakliga arbetsuppgifter:att på plats ansvara för daglig drift och underhåll av museets lokaler tillsammans med teknikerkolleganatt planera, leda (och själv också delta i) museets arbete med utställningsbyggnationer och nedtagningar, där hantering av konst förekommeratt planera bemanning av byggnationer och arbetsleda utställningstekniker under installationsperioderatt planera, leda (och själv också delta i) arbetet med ljud, ljus och video i konstutställningar och på museet i övrigt.2020-08-25Vi söker dig som har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är serviceinriktad och stresstålig. Det är viktigt med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta med andra och skapa goda relationer. Under byggperioder kommer du att arbetsleda externa museitekniker och vi förutsätter därför att du är tydlig och har god kommunikationsförmåga.Vi söker dig som har:yrkeserfarenhet från liknande arbetsuppgifterför befattningen relevant utbildninggod vana vid att läsa byggritningar samt att planera och realisera utställningsbyggnationer utifrån fastställd plan och ritningargoda IT-kunskapergoda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftB-körkort.Det är meriterande om du har:yrkeserfarenhet från utställningsinstallationergoda kunskaper i AV-teknikyrkeserfarenhet från snickeri- eller verkstadsarbeteyrkeserfarenhet av konsthanteringerfarenhet av projektledning inom ansvarsområdet.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Moderna Museet eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.Information om tjänsten lämnas av Eva Fältström, administrativ gruppchef Moderna Museet Malmö, 073-314 90 52.Fackliga företrädare är Johan Larje, ST, 08-5202 3558 och Ulf Eriksson, Saco-S, 08-5202 3575Välkommen med ansökan och CV märkta med diarienumret MM 2020/63. Ansökan sker via Moderna Museets hemsida http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/lediga-tjanster/ och länken "Ansök" längst ned i annonsen..Sista ansökningsdag är den 4 september 2020.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-04Moderna Museet5332946