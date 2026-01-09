Museichef till Bohusläns museum
2026-01-09
Bohusläns museum
Bohusläns museum är ett länsmuseum som drivs i stiftelseform med Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns hembygdsförbund som huvudmän.
Vår ambition är att vara en efterfrågad kunskapskälla, ett välkomnande kulturcentrum och ett attraktivt besöksmål. Tillsammans med andra aktörer vill vi utveckla och synliggöra natur- och kulturarvet i Bohuslän, med relevans för både invånare och besökare.
Bohusläns museum är en arbetsplats där engagemang för kulturarvet förenas med professionalism, nyfikenhet och vilja till utveckling. Här arbetar engagerade medarbetare i tvärprofessionella team med bred kompetens och djup kännedom om Bohusläns natur, kulturarv och historia vilket bidrar till museets centrala roll och relevans för regionen.
Nu söker vi museichef
Bohusläns museum är ett länsmuseum med stark förankring i Bohusläns historia, kulturarv och samtid. Museets spetsområden omfattar regionens kulturhistoria, maritima och kustnära livsmiljöer, konst och samtidsutställningar. Bohusläns museum hyser också omfattande samlingar, arkiv och kunskapsresurser. Genom forskning, dokumentation, publik verksamhet och samtidsreflektion verkar museet som en öppen mötesplats och en kunskapsorganisation med ett tydligt samhällsuppdrag där dagens och morgondagens publik står i fokus.
Som museichef har du det övergripande ansvaret för Bohusläns museums samlade verksamhet, ekonomi och personal. Uppdraget innebär att leda och utveckla museet med fokus på kvalitet, relevans och tillgänglighet samt att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet i linje med uppdrag och mål. Rollen omfattar både strategisk och operativ planering, styrning och uppföljning av verksamheten.
Som företrädare för Bohusläns museum representerar du verksamheten i både regionala och nationella sammanhang och bidrar till att stärka museets roll i samhället. Du initierar, bygger och vårdar långsiktiga relationer med huvudmän, kulturinstitutioner och akademi samt vidareutvecklar befintliga nätverk och samarbeten. En viktig del av uppdraget är också att samverka med civilsamhället; föreningar, ideella krafter och lokala initiativ, för att skapa engagemang och delaktighet kring museets verksamhet och utveckla museet som en öppen och relevant mötesplats.
Ekonomistyrning och arbetet med att utveckla externa finansieringsmöjligheter är integrerade delar av uppdraget, där du säkerställer långsiktig hållbarhet och utveckling för verksamheten.
Med ett tydligt arbetsgivaransvar leder du museet i nära samverkan med såväl enhetschefer och medarbetare som ledningsfunktion och fackliga parter. Du rapporterar till stiftelsens styrelse och verkar i ett nära samarbete med styrelsens beredningsutskott. Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur, delaktighet och förtroende i organisationen. Med ett inkluderande och tillitsbaserat förhållningssätt leder du museet genom pågående och kommande utvecklings- och förändringsprocesser, i en tid där museers samhällsroll, relevans och finansiering är i fokus.
Du leder med lyhördhet, prestigelöshet och mod och har förmågan att hålla kursen även när omständigheterna förändras. Du är strategisk och analytisk med en tydlig helhetssyn. Samtidigt är du kommunikativ och relationsskapande, och du bygger en stark vi-känsla genom ett värdegrundsbaserat ledarskap som sprider positiv energi och engagemang.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Relevant akademisk examen
- Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet på både strategisk och operativ nivå, gärna inom musei-, kulturarvs- eller annan publik och kunskapsintensiv miljö
- Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar inklusive samverkan med fackliga organisationer
- God erfarenhet av ekonomistyrning och långsiktig finansiering
- Erfarenhet av att utveckla och samverka med externa partners och regionala nätverk för gemensamma projekt och initiativ
- Förmåga att leda inkluderande verksamhetsutveckling som förenar innehåll, kvalitet och publik relevans
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att inspirera, motivera och leda människor i förändring.
Vi ser fram emot din kontakt senast 25 januari 2026.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att kombinera strategiskt och operativt ledarskap med natur- och kulturarv, samhällsengagemang och platsutveckling. I rollen som museichef leder du en samhällsviktig kulturinstitution och i nära samarbete med engagerade medarbetare och samarbetspartners formar ni museets framtida roll som kunskapskälla, mötesplats och attraktivt besöksmål - mitt i hjärtat av Bohuslän.
Kontakt och intresseanmälan
I den här rekryteringen samarbetar Bohusläns museum med Solum Search. För frågor och konfidentiell kontakt är du varmt välkommen att höra av dig till;
Kontakt chefsrekryterare:
Ylva Dahl, Solum Search; mobil 0730-263834 alternativt e-post: ylva.dahl@solumsearch.se
Kontakt facklig företrädare:
Madelein Aronsson, DIK, mobil 072-0837731 alternativt e-post: madelein.arnoldsson@bohuslansmuseum.se Ersättning
