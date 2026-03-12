Murare / Putsare Stockholm
Vi söker nu duktiga erfarna murare både för bemanning och rekrytering till de mer kända fasad mur och puts bolagen i Stockholm.
Du som söker kommer att arbeta med varierande stora och små projekt inom fasad murning och fasadputsning. Projekten varierar från små till stora objekt, både inom nybyggnation och renovering.
Vi söker dig som är en skolad erfaren och självgående murare och har ett antal års erfarenhet av murning och fasadputsning. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo samtidigt som du är noggrann i ditt arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta i team likaväl som att arbeta självständigt. Vidare har du en positiv attityd, är ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Vi erbjuder
Vi engagerar oss i sociala frågor och miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi murar och putsar. Vi har alla avtal hängavtal och hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling och vi tillvaratar all kompetens och eftersträvar mångfald.
Formella krav
Som person ser vi att du har positiv energi, är driven och har en stark vilja att växa och utvecklas tillsammans med oss. Det är också av stor vikt att du är noggrann och förstår betydelsen av effektiv kommunikation
3-4 års erfarenhet av murning och fasadputsning.
Kommunicera och behärska svenska och/eller engelska språket.
Arbetar bra i team och under eget ansvar
Kvalitetsmedveten och har ett högt säkerhetstänk
Har god fysik då arbetet kan vara ansträngande
Driven och resultatorienterad
B-körkort
Välkommen med din ansökan idag till Bemanning Sverige!
Om Bemanning Sverige:
Bemanning Sverige Byrå AB är ett av landets mest erfarna auktoriserade bemanning & rekryteringsbyråer idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
