Motviktstruckförare - Heltid

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Helsingborg
2025-08-19


Vi på Arena Personal söker en erfaren truckförare.
Arbetstiderna är rullande 3-skift och på heltid.
Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet av att köra Motviktstruck. Har du erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustri är det ett plus.
Som person är du praktiskt lagd, ordningsam och noggrann i utförandet av ditt arbete samt trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tekniskt kunnande och intresse är av vikt och att du har en god fysik. Du är lättlärd, strukturerad och trivs med att arbeta både enskilt såväl som i team.
Truckkort och erfarenhet av att köra motviktstruck är ett krav. Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Start omgående!
Varmt välkommen med din ansökan.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Marko Cicak
marko.cicak@arenapersonal.com
0708398375

Jobbnummer
9465345

