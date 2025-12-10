Motviktsförare
2025-12-10
Vill du jobba som motviktsförare?
För vår kunds räkning söker vi truckförare med tidigare erfarenhet av motviktstruck. Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är varierade och innebär bland annat truckkörning, sortering av gods och orderplock. Arbetet är ett aktivt sådant där arbetet med hela kroppen förekommer. Arbetet innebär även att bidra till att säkerheten bibehålls, därför behöver du ha ett inövat och etablerat säkerhetstänk i alla arbetsmoment. Du förväntas även att bidra till utveckling av avdelningens arbetssätt.
Din profil
Gymnasieexamen eller annan relevant utbildning.
Erfarenhet av Motvikstruck.
Truckkort A+B samt körkort.
Då arbetet är fysiskt tungt är det viktigt att du har en god fysik och hälsa.
Svenska - Goda kunskaper i tal och skrift.
Övrig information
Arbetstider: 07.00-16.00, kan förekomma kväll någon gång. Tillträde: Enligt överenskommelseLön: Enligt kollektivavtalSom en del av denna process kommer en bakgrundskontroll att genomföras.Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd hos oss OnePartnerGroup och uthyrd till kunden.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Gustav Åkerblom på gustav.akerblom@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559093-9178) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Gustav Åkerblom gustav.akerblom@onepartnergroup.se
9637285